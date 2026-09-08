Champions League: Σέντρα στη Νέα Φιλαδέλφεια με ΑΕΚ - ΛΑΣΚ - Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Η αναμονή για τη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση φτάνει απόψε στο τέλος της, με την ΑΕΚ να κάνει «ποδαρικό» στο UEFA Champions League και την πρώτη σέντρα της Ευρωπαϊκής σεζόν να γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η League Phase του Champions League θα διεξαχθεί μεταξύ Τρίτης (08/09) και Πέμπτης (10/09), με τους αγώνες να ξεδιπλώνονται σε ένα τριήμερο, αντί για το καθιερωμένο διήμερο που έχουμε συνηθίσει, αφού δεν εκκινούν αυτή την εβδομάδα οι άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η δράση ξεκινά απόψε στις 19:45 με την ΑΕΚ να υποδέχεται την ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena, ενώ την ίδια ώρα η Άστον Βίλα φιλοξενείται από την Κλαμπ Μπρίζ.

Οι υπόλοιποι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 22:00 με την αναμέτρηση Ίντερ - Ρεάλ Μαδρίτης να είναι αυτή που ξεχωρίζει. Η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Πόρτο στην Πορτογαλία στο πρώτο της ματς στην Ευρώπη στην μετά Πεπ Γκουαρδιόλα εποχή. Τέλος, η Λιλ φιλοξενεί την Ρεάλ Μπέτις, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη ημέρα της δράσης.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Τρίτη (8/9)

ΑΕΚ-ΛΑΣΚ (19:45)

Κλαμπ Μπριζ-Άστον Βίλα (19:45)

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ (22:00)

Πόρτο-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Λιλ-Μπέτις (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ίντερ (22:00)

Τετάρτη (9/9)

Μπαρτσελόνα-Φέγενορντ (19:45)

Στουτγκάρδη-Βίκινγκ (19:45)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Γαλατάσαραϊ (22:00)

Νάπολι-Άρσεναλ (22:00)

Πέμπτη (10/9)