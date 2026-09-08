Με Ξαρχάκο-Γκάτσο απαντά ο Τσουκαλάς στη... μουσική πολιτική αντιπαράθεση

Snapshot Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε στον πρωθυπουργό με τον στίχο «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» από το «Μάνα μου Ελλάς» του Ξαρχάκου και Γκάτσου.

Η μουσική αντιπαράθεση ξεκίνησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με αναφορά στο τραγούδι «Δίδυμα Φεγγάρια» και συνεχίστηκε από στελέχη της ΕΛΑΣ με αντίστοιχες μουσικές αφιερώσεις.

Ο Τσουκαλάς κατήγγειλε το αφήγημα της ακυβερνησίας που προβάλλει ο πρωθυπουργός και υποστήριξε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό πολιτών που δεν τον στηρίζουν.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά η πολιτική συζήτηση να επικεντρωθεί σε προγράμματα και θέσεις και κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη οράματος και στρατηγικής.

Για την οικονομία, ο Τσουκαλάς τόνισε ότι το αναπτυξιακό αποτύπωμα της κυβέρνησης είναι μικρό σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους και αμφισβήτησε τις κυβερνητικές προβλέψεις του 2019. Snapshot powered by AI

Με... Σταύρο Ξαρχάκο και Νίκο Γκάτσο επέλεξε να απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Κώστας Τσουκαλάς, δίνοντας συνέχεια στη μουσική διάσταση που έχει αποκτήσει τις τελευταίες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη ΔΕΘ.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ρ/σ ALPHA, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στις παλαιότερες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού για την οικονομία, για να καταλήξει στην αφιέρωση: «Αφού λοιπόν του αρέσουν οι αφιερώσεις τραγουδιών να του πούμε ότι ο ελληνικός λαός το μόνο τραγούδι που θα μπορούσε να του αφιερώσει είναι “τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα”».

Πρόκειται για τον γνωστό στίχο από το «Μάνα μου Ελλάς», σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Νίκου Γκάτσου, από το «Ρεμπέτικο».

Από τα «Δίδυμα Φεγγάρια» στα «Ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»

Η ιδιότυπη ανταλλαγή μουσικών... πυρών είχε ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα και των προτάσεων της ΕΛΑΣ, χρησιμοποίησε το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» από τα «Δίδυμα Φεγγάρια», το τραγούδι που ερμήνευσαν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελλίδου.

Το ίδιο τραγούδι, ωστόσο, γύρισε γρήγορα... μπούμερανγκ στη συζήτηση. Στη συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε αν η αναφορά στα «δίδυμα φεγγάρια» αφορά τον ίδιο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κώστας Τσουκαλάς είχε ήδη αξιοποιήσει την ίδια αναφορά για να υποστηρίξει τη θέση του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αντιπαράθεσης που ευνοεί και τις δύο πλευρές.

Τη Δευτέρα τη σκυτάλη πήρε ο Γιώργος Βασιλειάδης από την ΕΛΑΣ. Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, απάντησε στην επιλογή Μητσοτάκη λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «προφανώς είναι του ελαφρολαϊκού», ενώ ο ίδιος ως Πειραιώτης είναι «του ρεμπέτικου» και γι' αυτό θα του απαντούσε με «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα».

Την ίδια ημέρα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης, πρόσθεσε έναν ακόμη Μητροπάνο στην πολιτική playlist. «Μπορώ να αφιερώσω κι εγώ ένα άλλο τραγούδι στον κ. Μητσοτάκη. “Αποτυχία, αποτυχία, πώς να ξεφύγω από τη ντροπή”», είπε σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

«Πολιτική χωρίς κανένα όραμα και καμία στρατηγική»

Πέρα από τη μουσική αφιέρωση, ο Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το αφήγημα περί ακυβερνησίας, υποστηρίζοντας ότι «ο Πρωθυπουργός εδώ και καιρό ακολουθεί το ψευδοαφήγημα περί ακυβερνησίας εάν δεν εκλεγεί ο ίδιος, το οποίο συνεχώς ανακυκλώνει».

Στάθηκε παράλληλα στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιχειρεί να αποκρύψει» το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, «υπάρχει ένα 70% των πολιτών που λένε ότι θα ψηφίσουν στις εκλογές αλλά όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Αυτό δείχνει ότι έχει πολύ πεπερασμένες δεξαμενές και γι' αυτό προσπαθεί είτε να τρομοκρατήσει είτε να δημιουργήσει δίπολα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ εκτιμά πως οι πολίτες θα ψηφίσουν «με βάση τη ζωή τους».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να μεταφερθεί στα προγράμματα και στις θέσεις των κομμάτων. «Ο Πρωθυπουργός ήρθε να αποτυπώσει λογιστικά μια πολιτική χωρίς κανένα όραμα και καμία στρατηγική, προσπαθεί να εξαπατήσει κοινωνικές ομάδες που του γύρισαν την πλάτη, με κάποια ημίμετρα να δώσει κάποια χρήματα», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, «ο κόσμος πλέον γνωρίζει ότι κάποιοι λίγοι κέρδισαν ενώ οι πολλοί έχασαν αυτά τα επτά χρόνια και δεν χειραγωγείται με τέτοιες πρακτικές».

Για την οικονομία υποστήριξε ότι το αναπτυξιακό αποτύπωμα της κυβέρνησης είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους, αντιπαραβάλλοντας την πορεία της Ελλάδας με εκείνη χωρών όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία. Υπενθύμισε μάλιστα ότι, κατά τον ίδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 προέβλεπε ανάπτυξη της τάξης του 4% για μία δεκαετία, για να καταλήξει στη μουσική αφιέρωση των «ψεύτικων λόγων».

«Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει τίποτα στον τομέα της οικονομίας – αλίμονο αν ήταν όλα ίδια με την Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας», διευκρίνισε, προσθέτοντας όμως ότι «δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα του 2026 να συγκρίνεται με την Ελλάδα του 2019 με τόσα δισ. ευρώ που έλαβε».

Τέλος, ερωτηθείς για δημοσίευμα σχετικά με πιθανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί, ζήτησε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση. «Η Ελλάδα πρέπει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν πρέπει να μείνει τίποτα αναπάντητο και προφανώς για την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δε νοείται να απαιτείται να λαμβάνουμε την άδεια της Τουρκίας», ανέφερε.

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