Σκληρή επίθεση Τσουκαλά σε Μαρινάκη για ιδιωτικό χρέος: Σπέρνει τη διχόνοια

Snapshot Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για παραπληροφόρηση σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην επιβράβευση των συνεπών οφειλετών, όπως αναφέρεται στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και σε τροπολογίες που η κυβέρνηση απέρριψε.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σπέρνει διχόνοια και κοινωνικούς αυτοματισμούς, ενώ εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds με φορολογική ασυλία. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στον ΣΚΑΪ.

«Ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει τους συνεπείς οφειλέτες “κορόιδα”», ανέφερε αρχικά ο κ. Τσουκαλάς και συνέχισε:

«Δεν διάβασε την ομιλία και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην όγδοη δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών;

Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών;»

«Ας μας πει ο “φιλαλήθης” κ. Μαρινάκης, με ποιο μέτρο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα», ανέφερε και συνέχισε:

«Γιατί δεν προέβλεψε διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων στις 72 δόσεις;

Γιατί δεν ακούει την αγορά, τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς;»

«Η κυβέρνηση κάνει ό,τι κάνει πάντα. Προσπαθεί με χυδαίο τρόπο να ενεργοποιήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς και να στρέψει πολίτες εναντίον άλλων πολιτών. Σπέρνει τη διχόνοια και προσπαθεί να ενσταλάξει το δηλητήριο του φθόνου στους πολίτες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και σημείωσε:

«Αλλά η κοινωνία ξέρει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι με αυτούς , ούτε με τους συνεπείς ούτε με κανέναν. Είναι μόνο με τα funds στα οποία έδωσε φορολογική ασυλία για να κερδοσκοπούν εις βάρος της κοινωνίας».

«Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Τι είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ, σημείωσε αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος:

«Πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε μία «κόντρα» —εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη λογική της κόντρας, αλλά είναι πολιτική αντιπαράθεση— με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και το Υπουργείο Οικονομικών και κάποιες απαντήσεις που έπρεπε να δώσω κι εγώ για τα κόκκινα δάνεια.

Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του «δεν πληρώνω». Έκανε μία πρόταση, αρχικά είπε ότι αυτό συμβαίνει στην Κύπρο και προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε μια απάντηση όπου με βάση τις επίσημες διατάξεις, τα όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτό αποδομήθηκε και το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν και δεν αναφέρομαι μόνο στα δάνεια, αναφέρομαι και σε αυτούς που πληρώνουν φόρους, εισφορές ότι είναι «κορόιδα». Εμείς προσπαθούμε και δεχόμαστε μια κριτική σωστή ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα να πάμε στο 2030 τη χώρα. Να πάει μπροστά η χώρα. Δηλαδή να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να μειώνει το χρέος όπως και προσπαθούμε και κάνουμε, να μειώνει τους φόρους, και όχι να γυρίσουμε πίσω στο 1980. Εδώ η αντιπολίτευση, αντί να μας ζητάει να τρέξουμε πιο γρήγορα, μας ζητάει στην πραγματικότητα να βάλουμε όπισθεν.

Άρα δεν έχει να κάνει με πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι ένα ζήτημα να πούμε ότι η αντιπολίτευση «τα λέει λάθος» για να μπούμε σε αυτή την κόντρα. Η ίδια η πραγματικότητα τα αποδομεί. Αν αυτά τα λεφτά τα οποία τάζουν υπήρχαν, θα έπρεπε δίπλα σε κάθε μέτρο πρώτον να έχουν μια σοβαρή κοστολόγηση και δεύτερον ένα αντίμετρο. Δεν το κάνουν αυτό».

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