Κατρίνης: Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

Snapshot Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε ότι το νέο εθνικό command and control του συστήματος θα αναπτυχθεί από την ισραηλινή εταιρεία Rafael και όχι από ελληνική εταιρεία.

Ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Ο Μιχάλης Κατρίνης κατέθεσε ερώτηση στο ελληνικό Υπουργείο Άμυνας για την αποσαφήνιση των όρων της συμφωνίας σχετικά με τον πηγαίο κώδικα.

Τονίζεται η ανάγκη διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων σε εξοπλιστικά προγράμματα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από τον ελληνικό λαό. Snapshot powered by AI

«Για κάθε σύστημα, όχι μόνο τον «θόλο» που αποκτάται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, «αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσει η προμήθεια» δήλωνε με αποφασιστικότητα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη ΛΑΕΔ στις 23 Ιουλίου, παρουσιάζοντας την ‘Ασπίδα του Αχιλλέα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Κατρίνης σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί για το αν τελικά η χώρα μας έχει πρόσβαση ή όχι στον πηγαίο κώδικα του συγκεκριμένου εξοπλιστικού προγράμματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Μιχάλη Κατρίνη

Για κάθε σύστημα, όχι μόνο τον «θόλο» που αποκτάται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, «αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσει η προμήθεια» δήλωνε με αποφασιστικότητα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη ΛΑΕΔ στις 23 Ιουλίου, παρουσιάζοντας την «Ασπίδα του Αχιλλέα».Στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ στις 31 Αυγούστου, ημέρα υπογραφής της σύμβασης για το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», αναφέρεται καθαρά ότι το νέο εθνικό command and control του συστήματος θα αναπτυχθεί από την ισραηλινή εταιρεία Rafael και όχι κάποια ελληνική εταιρεία, ενώ, στην ίδια κατεύθυνση, ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ κ. Πατέλ σε χθεσινή συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.Πού βρίσκεται η αλήθεια τελικά;Στις ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ ή στις μεγαλόστομες δηλώσεις του κ. Δένδια;Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;Καταθέσαμε σχετική ερώτηση την 1η Σεπτεμβρίου και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την έγγραφη απάντηση του υπουργείου και την αποσαφήνιση των όρων της συμφωνίας.Γιατί τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να διασφαλίζονται απόλυτα, όταν αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα αρκετών δις ευρώ που προέρχονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού.