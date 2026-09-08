Πύργος: Συνελήφθη ο οδηγός που προκάλεσε το τρομακτικό δυστύχημα στη διασταύρωση Λαμπετίου

Snapshot Συνελήφθη ο οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη διασταύρωση Λαμπετίου στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου.

Ο οδηγός παραβίασε σήμα STOP και προκάλεσε διαδοχική σύγκρουση με δύο άλλα οχήματα, ένα εκ των οποίων ήταν φορτηγό σε προσωρινή στάση.

Θύμα του δυστυχήματος ήταν ο 18χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τρεις οδηγοί και ένας συνεπιβάτης τραυματίστηκαν ελαφρά από το συμβάν.

Το Τμήμα Τροχαίας Πύργου διενεργεί προανάκριση για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Δικογραφία σχηματίσθηκε για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ποδηλάτη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου, στη διασταύρωση Λαμπετίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν οδηγός επιβατικού οχήματος με συνεπιβάτη 18χρονο, παραβίασε σήμα STOP και συγκρούστηκε με έτερο επιβατηγό όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό. Ακολούθως, το πρώτο όχημα προσέκρουσε σε τρίτο, φορτηγό ιδιωτικής χρήσης όχημα, το οποίο βρισκόταν σε προσωρινή στάση.

Αποτέλεσμα της διαδοχικής σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 18χρονου συνεπιβάτη του πρώτου οχήματος, καθώς και ο ελαφρύς τραυματισμός των τριών οδηγών και ενός ακόμη συνεπιβάτη.

Ο οδηγός του πρώτου οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου διενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών πρόκλησης του δυστυχήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Τριπόλεως - Πύργου, στη διασταύρωση Λαμπετίου.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας επιβατηγό αυτοκίνητο με συνεπιβάτη έναν 18χρονο ημεδαπό, έχοντας στην πορεία του ρυθμιστική πινακίδα (STOP), συγκρούστηκε με έτερο επιβατηγό όχημα που κινούταν στην Εθνική Οδό.

Στη συνέχεια, το πρώτο όχημα προσέκρουσε σε τρίτο, φορτηγό ιδιωτικής χρήσης όχημα, το οποίο βρισκόταν σε προσωρινή στάση.

Αποτέλεσμα της διαδοχικής σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 18χρονου συνεπιβάτη του πρώτου οχήματος, καθώς και ο ελαφρύς τραυματισμός των τριών οδηγών και ενός ακόμη συνεπιβάτη.

Ο οδηγός του πρώτου οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου διενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών πρόκλησης του δυστυχήματος».

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