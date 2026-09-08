Χανιά: Νεκρός 72χρονος Δανός στην Αγία Μαρίνα – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην Αγία Μαρίνα Χανίων, όταν ένας 72χρονος υπήκοος Δανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η Λιμενική Αρχή του Α’ Λιμενικού Τμήματος Χανίων ενημερώθηκε για την ύπαρξη άνδρα που βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, όπου διαπίστωσαν ότι ο 72χρονος είχε ήδη ανασυρθεί από τον ναυαγοσώστη της περιοχής χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Στον άνδρα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.