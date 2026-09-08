Σελίν Ντιόν: «Ξαναχτυπά» με τους θαυμαστές της στο Παρίσι - Τραγούδησε, χόρεψε και έγινε viral ξανά

Snapshot Η Σελίν Ντιόν συναντήθηκε αυθόρμητα με τους θαυμαστές της στορίσι, τραγούδησε, χόρεψε και αλληλεπίδρασε μαζί τους.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στα social media, αναδεικνύοντας την οικειότητα της τραγουδίστριας με το κοινό της.

Παρά τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων για αυτόγραφα, το προσωπικό της συγκεντρώνει φωτογραφίες και οργανώνει την επιστροφή υπογεγραμμένων αναμνηστικών στους θαυμαστές.

Η Σελίν Ντιόν έβγαλε selfies με ορισμένους θαυμαστές, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» και προσέφερε δωρεάν εισιτήρια συναυλίας σε γυναίκα που δεν μπορούσε να τα αγοράσει.

Η εμφάνισή της περιελάμβανε γκρι σακάκι Dior με χρυσές λεπτομέρειες και τζιν, προκαλώντας εντύπωση στους παρευρισκόμενους. Snapshot powered by AI

Για ακόμη μία φορά, η Σελίν Ντιόν απέδειξε πόσο κοντά βρίσκεται στους θαυμαστές της. Η τραγουδίστρια, που βρίσκεται στο Παρίσι για την προετοιμασία της πολυαναμενόμενης επιστροφής της στη σκηνή, βγήκε έξω από το ξενοδοχείο της και χάρισε στους fans μια ακόμη αυθόρμητη και ξεχωριστή στιγμή.

Μόλις την είδαν, οι θαυμαστές άρχισαν να τραγουδούν τραγούδια της και η ίδια δεν άργησε να συμμετάσχει. Έκανε πως παίζει κιθάρα, χόρεψε μαζί τους και τραγούδησε, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε μαζί τους και πόζαρε για φωτογραφίες.

https://www.instagram.com/reel/DdAVRyLI_9Y/

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους θαυμαστές της να ενθουσιάζονται για ακόμη μία φορά με την αυθόρμητη συμπεριφορά της.

Η Σελίν Ντιόν εντυπωσίασε και με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα γκρι σακάκι Dior με λαμπερές χρυσές λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με ένα απλό τζιν.

Παρότι δεν μπορεί να υπογράψει όλα τα αυτόγραφα που της ζητούν οι θαυμαστές της, η Σελίν Ντιόν προσπαθεί να βρει έναν τρόπο ώστε κανείς να μη φύγει με άδεια χέρια. Σύμφωνα με θαυμαστές που βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της, το προσωπικό της συγκεντρώνει τις φωτογραφίες και ζητά από τους θαυμαστές να σημειώσουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να τους επιστραφούν αργότερα υπογεγραμμένες.

Το ίδιο βράδυ, όπως ακούγεται και φαίνεται στο βίντεο, η τραγουδίστρια έβγαλε selfies με ορισμένους από τους θαυμαστές της, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε μια θαυμάστριά της, τη Beatrice, ενώ έκανε και μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, έδωσε εισιτήρια για τη συναυλία της σε μια γυναίκα που δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσει.

https://www.instagram.com/reel/DdAXRPsoJQ8/

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