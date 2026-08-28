Σελίν Ντιόν: Συγκινημένη στην πρώτη εμφάνισή της έπειτα από δύο χρόνια – Βίντεο 

Snapshot Η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της έπειτα από δύο χρόνια στο Παρίσι, όπου προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει σύνδρομο SPS, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.

Τον Μάρτιο ανακοίνωσε 10 παραστάσεις στο Παρίσι για το φθινόπωρο, τις οποίες επέκτεινε κατά 16 ακόμη λόγω μεγάλης ζήτησης.

Τον τελευταίο χρόνο εμφανίστηκε μόνο σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις, ενώ έχει μιλήσει για τις δυσκολίες της στο ντοκιμαντέρ «I Am: Celine Dion». Snapshot powered by AI

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε το πλήθος στο Παρίσι την Σελίν Ντιόν, η οποία έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της έπειτα από δύο χρόνια.

Η 58χρονη τραγουδίστρια φάνηκε συγκινημένη από την υποδοχή, χαιρετούσε και έστελνε φιλιά στους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau. Η Σελίν Ντιόν προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της λόγω της μάχης που έδωσε με το σύνδρομο SPS, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί σοβαρή μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Τα τελευταία έξι χρόνια, έχει εμφανιστεί μόνο μία φορά, ενώ αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το αυτοάνοσο νόσημα στο ντοκιμαντέρ του 2024, «I Am: Celine Dion». Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση έγινε την ίδια χρονιά, όταν τραγούδησε σε μια εκδήλωση μόδας του Elie Saab στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024.

Τον Μάρτιο ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή για 10 παραστάσεις στο Παρίσι, που θα ξεκινήσει αυτό το φθινόπωρο. Λόγω της τεράστιας ζήτησης, η Σελίν επέκτεινε τη σειρά των παραστάσεών της, προσθέτοντας άλλες 16 παραστάσεις από τον Σεπτέμβριο του 2026 έτους έως τον Μάιο του 2027.