Snapshot Η Σελίν Ντιόν τραγούδησε και χόρεψε για τους θαυμαστές της έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη σκηνή μετά από τρία χρόνια απουσίας λόγω του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου (SPS).

Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για μια 10ήμερη σειρά συναυλιών στο Παρίσι, που θα επεκταθεί με 16 επιπλέον παραστάσεις έως τον Μάιο του 2027 λόγω μεγάλης ζήτησης.

Η Ντιόν διαγνώστηκε με SPS το 2022, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς, η οποία επηρέασε σημαντικά την ικανότητά της να τραγουδάει και να εμφανίζεται.

Για την προετοιμασία της, ακολουθεί εντατικό πρόγραμμα γυμναστικής με πιλάτες και μαθήματα μπαλέτου, ενώ μιλάει ανοιχτά για τις δυσκολίες και τις ανασφάλειες που αντιμετωπίζει λόγω της πάθησής της.

Παρότι αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις υγείας, η Σελίν Ντιόν δηλώνει έτοιμη, δυνατή και ενθουσιασμένη για την επιστροφή της στη μουσική σκηνή. Snapshot powered by AI

Η Σελίν Ντιόν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της καθώς τραγούδησε και χόρεψε για τους θαυμαστές της έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι την Τρίτη, ενόψει της επιστροφής της στη σκηνή. Το 58χρονο είδωλο της μουσικής ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, τρία χρόνια αφότου ακύρωσε την παγκόσμια περιοδεία της λόγω μιας εξουθενωτικής μάχης με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου (SPS), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί σοβαρή μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Τα τελευταία έξι χρόνια, έχει εμφανιστεί μόνο μία φορά, ενώ αποκάλυψε τη σοβαρότητα της πάθησης στο ντοκιμαντέρ της του 2024, με τίτλο «I Am: Celine Dion». Η αγαπημένη τραγουδίστρια επισκέπτεται αυτές τις μέρες τη γαλλική πρωτεύουσα όπου θα πραγματοποιήσει μια 10ήμερη συναυλία, σε μια πολυαναμενόμενη επιστροφή, με πρώτη «στάση» το ξενοδοχείο Royal Monceau, φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα με βολάν στο τελείωμα και ουρά.

.Η σούπερ σταρ έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια την Παρασκευή, ενόψει της επιστροφής της στη σκηνή. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση έγινε το 2024, όταν τραγούδησε σε μια εκδήλωση μόδας του Elie Saab στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας , αλλά έκτοτε έχει εμφανιστεί στο πλήθος σε μια και μοναδική συναυλία του Paul McCartney και των Coldplay .

Τον Μάρτιο, ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή για μια σειρά από εμφανίσεις στο Παρίσι το φθινόπωρο. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, επέκτεινε τα σόου της, προσθέτοντας άλλες 16 παραστάσεις από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο του 2027.

Αυτόν τον μήνα, η Σελίν Ντιον μίλησε ανοιχτά στο Harper's Bazaar για το πώς προετοιμάζεται για τις παραστάσεις, καθώς και για τις ανασφάλειες που καλείται να διαχειριστεί από τότε που έγινε η διάγνωση. Ακολουθεί όπως είπε ένα εντατικό πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο...αποτελείται από 90λεπτες συνεδρίες πιλάτες τρεις φορές την εβδομάδα, μαζί με μαθήματα μπαλέτου δύο φορές την εβδομάδα με μια τοπική ομάδα. «Είναι μια προοδευτική πάθηση. Δεν μου αρέσει να λέω «ασθένεια». Η ασθένεια σε κάνει να συμπεριφέρεσαι έτσι», είπε, σφίγγοντας τη μύτη της και λέγοντας, «Κέβιν, είσαι μια πραγματική ασθένεια».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε ένα στούντιο ηχογράφησης στο Palms Casino Resort, ένα δωμάτιο εξοπλισμένο με μια σειρά από όργανα γυμναστικής, όπως βάρη, διάδρομο, μηχάνημα reformer και μια μπάρα μπαλέτου στην οποία έκανε διατάσεις

Μετά από χρόνια συμπτωμάτων, η καλλιτέχνης διαγνώστηκε με SPS το 2022, αφού αντιμετώπισε μία έξαρση το 2020, ταυτόχρονα με την έναρξη της πανδημίας. Για τρία χρόνια απομονώθηκε από τους θαυμαστές της, εν μέρει υποκινούμενη από φόβους ότι θα υπέθεταν ότι ζούσε μια ευτυχισμένη, πλήρη ζωή, αλλά εξακολουθούσε να ακυρώνει παραστάσεις.

Η τελευταία φορά που η Σελίν εμφανίστηκε στη σκηνή ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή, μετά από μία περίοδο που περιγράφει ότι έπεφτε και ξανασηκωνόταν ξανά και ξανά. «Έχει περάσει τόσος καιρός, θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να δείξω πόσο μου έχουν λείψει», είπε.

«Πλήρωσαν για τα εισιτήρια», είπε στο Harper's Bazaar. «Αγόρασαν τους δίσκους μου. Μου έδωσαν αυτή την πολυτέλεια. Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τους πω ότι είμαι ζωντανή». «Λοιπόν, κορίτσι μου», είπε η Σελίν, απευθυνόμενη στον εαυτό της αλλά μιλώντας στον δημοσιογράφο, «αν δεν θέλεις να υπογράφεις αυτόγραφα και δεν θέλεις να φαίνεσαι όμορφη και δεν θέλεις να σε ενοχλήσουν επειδή τα ζυμαρικά σου θα κρυώσουν, μπορείς πάντα να μείνεις σπίτι. Αλλά κοίτα».σε αυτό που έχεις.

Τον Μάρτιο, το είδωλο της ποπ ανακοίνωσε ότι θα κάνει μια 10ήμερη συναυλία στο Paris La Défense Arena, χωρητικότητας 40.000 θέσεων, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.Κάνοντας την ανακοίνωση ανήμερα των γενεθλίων της, χαρακτήρισε την επιστροφή της «το καλύτερο δώρο της ζωής μου». Είπε σε ένα βίντεο: «Είμαι τόσο έτοιμη να το κάνω αυτό. Νιώθω καλά, είμαι δυνατή, νιώθω ενθουσιασμένη, προφανώς, [και] φυσικά, λίγο νευρική». «Τα πάω περίφημα, διαχειρίζομαι την υγεία μου, νιώθω καλά. Τραγουδάω ξανά, μάλιστα χορεύω και λίγο.»

Το SPS είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που «προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς που έρχονται και παρέρχονται και μπορούν να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου» – και η Ντιόν έχει περιγράψει στο παρελθόν πώς επηρέασε τα χαρακτηριστικά φωνητικά της. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε για πρώτη φορά το 2022 ότι έπασχε από SPS και ακύρωσε την υπόλοιπη περιοδεία της εκείνη την εποχή.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε τότε στη σελίδα της στο Instagram, η τραγουδίστρια εξήγησε: «Δυστυχώς, αυτοί οι σπασμοί επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μου.Μερικές φορές μου προκαλούν δυσκολίες στο περπάτημα και δεν μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω τις φωνητικές μου χορδές για να τραγουδήσω όπως έχω συνηθίσει».

Πρόσθεσε: «Δουλεύω σκληρά με τον αθλητίατρο μου κάθε μέρα για να ανακτήσω τη δύναμή μου και την ικανότητά μου να αποδίδω ξανά, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή. Το μόνο που ξέρω είναι να τραγουδάω. Είναι αυτό που έκανα σε όλη μου τη ζωή και είναι αυτό που αγαπώ να κάνω στο μέγιστο», συνέχισε η μητέρα τριών παιδιών.

Τον Μάιο του 2024, η Σελίν έδωσε μια ενημέρωση για την υγεία της σε μια συνέντευξη στη Vogue και εξέφρασε ότι «η ευτυχία της έχει επιστρέψει». Συνέχισε: «Ήταν ένα μεγάλο βάρος στους ώμους μου, και μεγάλο μέρος αυτού του βάρους έχει φύγει... γιατί τώρα μπορώ απλώς να επικεντρωθώ στην πραγματικότητα. Αυτό είναι υπέροχο».

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