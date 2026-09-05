Σελίν Ντιόν: Χορεύει και αποθεώνεται ξανά από τους θαυμαστές της στο Παρίσι - Βίντεο

Η 58χρονη σταρ ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή και χαρίζει μοναδικές στιγμές στους θαυμαστές της έξω από το ξενοδοχείο της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σελίν Ντιόν: Χορεύει και αποθεώνεται ξανά από τους θαυμαστές της στο Παρίσι - Βίντεο
LIFESTYLE
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  • Η Σελίν Ντιόν χόρεψε και τραγούδησε αυθόρμητα με τους θαυμαστές της έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι, δημιουργώντας μικρές συναυλίες στο πεζοδρόμιο.
  • Η τραγουδίστρια διαμένει στο Royal Monceau, όπου συγκεντρώνεται καθημερινά πλήθος που την υποδέχεται με ενθουσιασμό.
  • Η Ντιόν ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή με 16 συναυλίες από τις 12 Σεπτεμβρίου στην Plenitude Arena, στη Ναντέρ.
  • Η καλλιτέχνιδα είχε προηγουμένως ακυρώσει την παγκόσμια περιοδεία της λόγω της διάγνωσής της με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου.
  • Μέχρι την έναρξη των συναυλιών, η Σελίν Ντιόν διατηρεί την επαφή με το κοινό μέσω αυθόρμητων εμφανίσεων και αλληλεπιδράσεων.
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Η Σελίν Ντιόν έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους θαυμαστές της και καταφέρνει να μετατρέπει κάθε συνάντησή τους σε μια ξεχωριστή στιγμή. Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, η 58χρονη σταρ βγήκε ξανά από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι και χάρισε στους θαυμαστές που την περίμεναν μια αυθόρμητη, γεμάτη χαμόγελα στιγμή.

Η τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε σε έναν απλό χαιρετισμό. Τραγούδησε μαζί τους, έκανε μερικές χορευτικές κινήσεις και συνομίλησε με το πλήθος που συγκεντρώνεται καθημερινά έξω από το Royal Monceau, όπου διαμένει. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες η Σελίν Ντιόν έχει τραγουδήσει μαζί με τους θαυμαστές της τόσο το «Pour que tu m'aimes encore» όσο και το «Ziggy», δημιουργώντας αυθόρμητες μικρές συναυλίες στο πεζοδρόμιο.

Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια φρόντισε πρώτα να δείξει στους θαυμαστές της το εντυπωσιακό outfit που επέλεξε για την εμφάνισή της, με το πλήθος να την αποθεώνει. Και κάπου εκεί, το σκηνικό έγινε μικρή συναυλία χωρίς σκηνή.

Οι fans άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Céline, Céline, Céline», με τη Σελίν Ντιόν να χαμογελά, να τους απολαμβάνει και να ακολουθεί τον ρυθμό με τις χορευτικές της κινήσεις. Το αυθόρμητο στιγμιότυπο, που καταγράφηκε σε βίντεο, δείχνει για ακόμη μία φορά τη ζεστή σχέση που έχει με το κοινό της.

H Σελίν Ντιόν ετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή, από τις 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει σειρά 16 συναυλιών στην Plenitude Arena, στη Ναντέρ, έχοντας προηγουμένως ακυρώσει την παγκόσμια περιοδεία της λόγω του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου, της σπάνιας νευρολογικής πάθησης με την οποία έχει διαγνωστεί.

Μέχρι να έρθει η ώρα να ανάψουν τα φώτα της σκηνής, η Σελίν Ντιόν φαίνεται πως βρίσκει έναν διαφορετικό τρόπο για να έρθει κοντά με το κοινό της.

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