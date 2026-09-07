Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

Snapshot Συνελήφθη 61χρονος υπεύθυνος καταστήματος στη Μύκονο για επανειλημμένη παράνομη χρέωση τραπεζικής κάρτας πελάτη.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όταν ο πελάτης ενημερώθηκε ψευδώς ότι η κάρτα του δεν γινόταν αποδεκτή.

Ο δράστης χρέωσε πολλές φορές την κάρτα με την ίδια δικαιολογία, προκαλώντας καταγγελία από τον πελάτη.

Ο 61χρονος συνελήφθη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου ένας 61χρονος υπεύθυνος καταστήματος στη Μύκονο, ο οποίος χρέωσε πολλές φορές την χρεωστική κάρτα πελάτη.

Συγκεκριμένα, ο 61χρονος βρισκόταν στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντοςτο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και εξυπηρετούσε πελάτη, όταν του ανακοίνωσε ότι η τραπεζική κάρτα του δεν γινόταν αποδεκτή από το μηχάνημα συναλλαγών.

Στη συνέχεια τον χρέωσε επανειλημμένα με την ίδια δικαιολογία, ενώ όταν έγινε αντιληπτή η χρέωση στον πελάτη, εκείνος προχώρησε σε καταγγελία.

Ο 61χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

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