Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα
Ο 61χρονος είναι υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
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- Συνελήφθη 61χρονος υπεύθυνος καταστήματος στη Μύκονο για επανειλημμένη παράνομη χρέωση τραπεζικής κάρτας πελάτη.
- Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όταν ο πελάτης ενημερώθηκε ψευδώς ότι η κάρτα του δεν γινόταν αποδεκτή.
- Ο δράστης χρέωσε πολλές φορές την κάρτα με την ίδια δικαιολογία, προκαλώντας καταγγελία από τον πελάτη.
- Ο 61χρονος συνελήφθη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.
Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου ένας 61χρονος υπεύθυνος καταστήματος στη Μύκονο, ο οποίος χρέωσε πολλές φορές την χρεωστική κάρτα πελάτη.
Συγκεκριμένα, ο 61χρονος βρισκόταν στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντοςτο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και εξυπηρετούσε πελάτη, όταν του ανακοίνωσε ότι η τραπεζική κάρτα του δεν γινόταν αποδεκτή από το μηχάνημα συναλλαγών.
Στη συνέχεια τον χρέωσε επανειλημμένα με την ίδια δικαιολογία, ενώ όταν έγινε αντιληπτή η χρέωση στον πελάτη, εκείνος προχώρησε σε καταγγελία.
Ο 61χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
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