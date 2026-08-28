ΑΑΔΕ: «Λουκέτο» σε περίπτερο στη Μύκονο – Δεν έκοψε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ

Snapshot Στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου επιβλήθηκε πρόστιμο πάνω από 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δύο ημερών.

Παρόμοια παράβαση διαπιστώθηκε σε εστιατόριο-καφέ της Μυκόνου, με αντίστοιχα πρόστιμα και διήμερο λουκέτο.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνδυάζουν ψηφιακά δεδομένα myDATA, αρχεία επιχειρήσεων και επιτόπιους ελέγχους για την αποκάλυψη παραβάσεων.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τουριστικές περιοχές με αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, όπως η Μύκονος, και θα συνεχιστούν. Snapshot powered by AI

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στη Μύκονο, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να αξιοποιούν πλέον συνδυαστικά ψηφιακά εργαλεία, φορολογικά δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν ακόμη και από τα ίδια τα αρχεία των επιχειρήσεων.

Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρέθηκε περίπτερο στην Άνω Μερά, όπου κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν σημαντικές παραβάσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων.

Όπως προέκυψε από τη διασταύρωση των στοιχείων του myDATA με το ημερολόγιο που κρατούσε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων μηνών δεν είχαν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 90.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές συνέκριναν τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα με τις καταγραφές που υπήρχαν στο ημερολόγιο της επιχείρησης, εντοπίζοντας τις αποκλίσεις που οδήγησαν στη διαπίστωση των παραβάσεων.

Για την υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο, το οποίο ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του περιπτέρου για δύο ημέρες.

Διήμερο λουκέτο και σε εστιατόριο-καφέ

Οι έλεγχοι των κλιμακίων της ΑΑΔΕ συνεχίστηκαν και σε άλλη επιχείρηση στο νησί.

Συγκεκριμένα, σε γνωστό εστιατόριο-καφέ μπαρ της Μυκόνου οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης παραβάσεις που αφορούσαν τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για δύο ημέρες.

Στο μικροσκόπιο τα στοιχεία των επιχειρήσεων

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι φορολογικές αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων, αξιοποιώντας περισσότερες από μία πηγές πληροφόρησης.

Τα στοιχεία του myDATA, τα αρχεία των επιχειρήσεων, οι επιτόπιοι έλεγχοι και κάθε διαθέσιμη πληροφορία μπορούν να διασταυρωθούν, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική οικονομική δραστηριότητα μιας επιχείρησης.

Η Μύκονος, όπως και άλλοι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, βρίσκεται στο επίκεντρο των στοχευμένων ελέγχων της ΑΑΔΕ, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με έμφαση σε περιοχές όπου καταγράφεται υψηλή οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, με την αξιοποίηση τόσο των ψηφιακών εργαλείων όσο και των ευρημάτων από τους επιτόπιους ελέγχους.