Μύκονος: Δεν είναι μόνο το πρωινό-ντροπή, επιχειρήσεις χρεώνουν ακόμη και το νερό σε εργαζόμενους

Snapshot Εργαζόμενοι στη Μύκονο καταγγέλλουν κακές συνθήκες εργασίας, όπως πρωινό χαμηλής ποιότητας και χρέωση νερού στον χώρο εργασίας.

Φιλοδωρήματα που προορίζονται για υπαλλήλους συχνά καρπώνονται από μάνατζερ, διευθυντές ή ιδιοκτήτες και δεν φτάνουν στους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 12ωρες βάρδιες, εργασία 6 και 7 ημερών χωρίς ρεπό και διαμονή σε ακατάλληλα καταλύματα.

Πολλοί καταγγέλλοντες προτιμούν την ανωνυμία λόγω φόβου αντιποίνων από εργοδότες.

Η δημοσιευμένη εικόνα πρωινού περιλαμβάνει μόνο μισή φέτα τυρί, μια φέτα ντομάτα, μικρό κομμάτι ομελέτας και καφέ, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες για ανεπαρκή διατροφή. Snapshot powered by AI

Μετά το θέμα που ανέδειξε χθες το Newsbomb για το πρωινό-ντροπή που προσφέρει ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στους εργαζομένους του, πριν ξεκινήσουν την 12ωρη βάρδιά τους, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως από ανθρώπους που εργάζονται ή έχουν εργαστεί σεζόν στο νησί των ανέμων.

Σε αναρτήσεις που έγιναν σε διάφορες σελίδες σχετικές με τη Μύκονο στο Facebook για το ζήτημα του πρωινού, αρκετοί ήταν οι χρήστες που σχολίασαν από κάτω τις δικές τους εμπειρίες, επιβεβαιώνοντας το χαμηλής ποιότητας φαγητό που προσφέρουν ορισμένες επιχειρήσεις στους εργαζομένους.

Εντύπωση προκάλεσε, ωστόσο, ένα σχόλιο, σύμφωνα με το οποίο επιχειρήσεις χρεώνουν στους εργαζομένους τους ακόμα και το νερό στον χώρο εργασίας.

Σε άλλο σχόλιο, χρήστης ανέφερε ότι τα φιλοδωρήματα που προοριζόνται για τους υπαλλήλους, τα καρπώνονται μάνατζερ, διευθυντές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μη φτάσουν ποτέ στα χέρια των εργαζομένων.

Σχόλια επεσήμαναν πως δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις έτσι, ενώ ορισμένοι χρήστες ενθαρρύνουν τους εργαζομένους που βιώνουν τέτοιες συνθήκες να απευθυνούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Για ευνόητους λόγους, οι χρήστες δημοσιεύουν τέτοιες καταγγελίες ανώνυμα, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που όταν κάποιος μίλησε επωνύμως, δέχτηκε επιπτώσεις από την εργοδοσία του.

Το πρωινό με μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ομελέτα

Η ελλιπής διατροφή που προσφέρεται στους εργαζομένους έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά προβληματικών συνθηκών υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι σεζόν καλούνται να δουλέψουν και οι οποίες περιλαμβάνουν συχνά 12ωρες βάρδιες, 6ήμερη έως και 7ήμερη εργασία, χωρίς ρεπό, καθώς και διαμονή σε πρόχειρα και σε άθλια κατάσταση καταλύματα, στα οποία φιλοξενούνται περισσότερα άτομα από όσα προβλέπει η χωρητικότητά τους.

Το θέμα που ήρθε χθες στη δημοσιότητα αφορούσε, πιο συγκεκριμένα, πρωινό που προσφέρει ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων της Μυκόνου στους εργαζομένους του, λίγο πριν ξεκινήσουν την 12ωρη βάρδιά τους. Το γεύμα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, περιλαμβάνει: μισή φέτα τυρί, μία φέτα ντομάτας, ένα κομμάτι ομελέτας σε ένα μικρό κομμάτι ψωμιού τύπου brioche και καφέ.

Κάτω από την ανάρτηση, υπάρχει πλήθος σχολίων ανθρώπων που αναγνώρισαν το ξενοδοχείο και οι οποίοι υπήρξαν εργαζόμενοι σε αυτό. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο χρήστριας που αναφέρει πως υπήρξε «παθούσα από τον συγκεκριμένο εργοδότη». Στο σχόλιό της, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Να μην σε δει να κάθεσαι 5 λεπτά γιατί χαλιέται, να σε κάνει ρόμπα μπροστά στους πελάτες, να μην σε αφήνει να φας και κανονικό πρωινό αν είσαι τυχερός και προλάβεις κάτι απο αυτά που άφησαν».

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