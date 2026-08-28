Μύκονος: Ποια 4 μέτρα; Οριακά στη θάλασσα έχουν τοποθετηθεί οι ξαπλώστρες στον Πλατύ Γιαλό

Snapshot Στην παραλία Πλατύς Γιαλός της Μυκόνου, ξαπλώστρες έχουν τοποθετηθεί οριακά στο κύμα, παραβιάζοντας τον νόμο που απαιτεί απόσταση 4 μέτρων από την ακτογραμμή.

Η νομοθεσία απαγορεύει την εμπορική εκμετάλλευση παραλιών με πλάτος μικρότερο των 4 μέτρων, κάτι που δεν τηρείται στην παραλία Πλατύς Γιαλός.

Η στενότητα του χώρου μεταξύ των ξαπλωστρών καθιστά δύσκολη την πρόσβαση στη θάλασσα.

Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν αρνητικά σχόλια για την κατάσταση, επισημαίνοντας την καταστροφή της ακτογραμμής και τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Snapshot powered by AI

Ο νόμος για τη διαχείριση των παραλιών, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις, όπως τα beach bars, υποχρεούνται να μην τοποθετούν ομπρέλες και ξαπλώστρες σε απόσταση μικρότερη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή.

Ειδικότερα, αυτό που προβλέπεται από το MyCoast και τη σχετική νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 4 μέτρων από εκεί που σκάει το κύμα μέχρι την πρώτη σειρά από ξαπλώστρες και αν μια παραλία έχει συνολικό πλάτος ή μήκος μικρότερο από 4 μέτρα, απαγορεύεται εντελώς η παραχώρησή της για εμπορική εκμετάλλευση.

Αυτό φαίνεται πως έχει πάει... περίπατο στην περίπτωση της παραλίας Πλατύς Γιαλός στη Μύκονο, με φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και διακινούνται στο διαδίκτυο να δείχνουν ξαπλώστρες οριακά πάνω στο κύμα.

Η παραλία Πλατύς Γιαλός FB

Η κατάσταση από τις φωτογραφίες φαίνεται ανυπόφορη, καθώς για να μπει κανείς στη θάλασσα πρέπει να... πηδήξει πάνω από αρκετές σειρές με ξαπλώστρες, οι οποίες δεν έχουν καν επαρκή χώρο μεταξύ τους για να κινείται ο κόσμος. Ερώτημα παραμένει το πώς μπορούν στη συγκεκριμένη παραλία να μετακινηθούν άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ή άτομα με αναπηρία.

Και τα σχόλια των χρηστών, πάντως, σε σχετικές δημοσιεύσεις στο Facebook είναι αρνητικά, με έναν χρήστη να επισημαίνει ότι «κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο».

Σε σχόλια κάτω από την ανάρτηση, αρκετοί είναι οι χρήστες που αναφέρουν πως η ακτογραμμή έχει καταστραφεί, μιλώντας για μη συμμόρφωση με τον νόμο και τους κανονισμούς.

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