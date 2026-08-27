Μύκονος: Πρωινό για εργαζόμενους 4αστερου ξενοδοχείου με μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ομελέτα

Το πρωινό που προσφέρεται σε εργαζομένους που ετοιμάζονται για 12ωρη βάρδια

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μύκονος: Πρωινό για εργαζόμενους 4αστερου ξενοδοχείου με μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ομελέτα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το πρωινό που προσφέρεται σε εργαζόμενους σε 4αστερο ξενοδοχείο της Μυκόνου πριν τη 12ωρη βάρδια αποτελείται από μισή φέτα τυρί, μία φέτα ντομάτας, ένα μικρό κομμάτι ομελέτας σε brioche και καφέ.
  • Πολλοί εργαζόμενοι επιβεβαιώνουν μέσω σχολίων ότι το πρωινό και οι συνθήκες εργασίας είναι ανεπαρκείς και δυσχερείς.
  • Υπάρχουν καταγγελίες για κακομεταχείριση από τον εργοδότη, όπως απαγόρευση ανάπαυσης και περιορισμένη πρόσβαση σε φαγητό.
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Οι συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι σεζόν καλούνται να δουλέψουν, περιλαμβάνουν συχνά 12ωρες βάρδιες, 6ήμερη έως και 7ήμερη εργασία, χωρίς ρεπό, καθώς και διαμονή σε πρόχειρα και σε άθλια κατάσταση καταλύματα, στα οποία φιλοξενούνται περισσότερα άτομα από όσα προβλέπει η χωρητικότητά τους.

Οι αντίξοες συνθήκες εκδηλώνονται και με άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα, η διατροφή των εργαζομένων, σε ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Αυτό αποτυπώνεται και σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε σε ομάδα στο Facebook και αφορά το πρωινό που προσφέρει ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων της Μυκόνου στους εργαζομένους του, λίγο πριν ξεκινήσουν την 12ωρη βάρδιά τους.

Το γεύμα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, περιλαμβάνει: Μισή φέτα τυρί, μία φέτα ντομάτας, ένα κομμάτι ομελέτας σε ένα μικρό κομμάτι ψωμιού τύπου brioche και καφέ.

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Κάτω από την ανάρτηση, υπάρχει πλήθος σχολίων ανθρώπων που αναγνώρισαν το ξενοδοχείο και οι οποίοι υπήρξαν εργαζόμενοι σε αυτό. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο χρήστριας που αναφέρει πως υπήρξε «παθούσα από τον συγκεκριμένο εργοδότη». Στο σχόλιό της, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Να μην σε δει να κάθεσαι 5 λεπτά γιατί χαλιέται, να σε κάνει ρόμπα μπροστά στους πελάτες, να μην σε αφήνει να φας και κανονικό πρωινό αν είσαι τυχερός και προλάβεις κάτι απο αυτά που άφησαν».

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