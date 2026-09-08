Γαλλία: Ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ - Οι κλέφτες έχασαν δύο απο τους τέσσερις πίνακες στον κήπο

Δύο κλέφτες που απέσπασαν τέσσερις πίνακες του Ρενουάρ από μουσείο της Γαλλίας, εγκατέλειψαν τους δύο από αυτούς στον κήπο κατά τη φυγή τους, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές

Νατάσα Παυλοπούλου

Γαλλία: Ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ - Οι κλέφτες έχασαν δύο απο τους τέσσερις πίνακες στον κήπο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο κλέφτες έκλεψαν τέσσερις πίνακες του Ρενουάρ από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία, αλλά εγκατέλειψαν δύο από αυτούς στον κήπο κατά τη φυγή τους.
  • Η αξία των κλεμμένων έργων εκτιμάται σε 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι κλέφτες χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό πριόνι για να αφαιρέσουν τους πίνακες.
  • Ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε στις 05:48, με την αστυνομία να φτάνει πέντε λεπτά αργότερα, αλλά οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί.
  • Το μουσείο, που βρίσκεται στο Καν-συρ-Μερ και φιλοξενεί 12 πίνακες του Ρενουάρ, θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.
  • Ο δήμαρχος ζήτησε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα μουσεία της Γαλλίας και τη δέσμευση πόρων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Δύο κλέφτες που έκλεψαν τέσσερις πίνακες του Ρενουάρ από ένα γαλλικό μουσείο άφησαν δύο στον κήπο καθώς έφευγαν, λέει ο τοπικός δήμαρχος. Οι αρχές πίστευαν αρχικά ότι μόνο ένας από τους πίνακες είχε εγκαταλειφθεί.

Μιλώντας όμως σε δημοσιογράφους, ο δήμαρχος του Καν-συρ-Μερ, Μπράιαν Μασσόν, δήλωσε ότι δύο πίνακες κλάπηκαν από το Μουσείο Ρενουάρ και άλλοι δύο έμειναν πίσω.«Έφυγαν τρέχοντας στους κήπους» και φαίνεται ότι έχασαν δύο έργα τέχνης στη διαδικασία. Έτσι, μόνο δύο έργα τέχνης έχουν κλαπεί», πρόσθεσε. Νωρίτερα το γραφείο του δημάρχου είχε δηλώσει ότι η εκτιμώμενη αξία των κλεμμένων έργων τέχνης ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι οι τέσσερις κλεμμένοι πίνακες είναι οι εξής : «Πορτρέτο της Μαντάμ Πισόν» (1895), «Πορτρέτο της Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (1910), «Κοκό Λιζάντ» (1905) και «Νεαρή κοπέλα στα σκαλιά» (1886). Δεν είναι γνωστό ωστόσο ποιοι εγκαταλείφθηκαν.

Η περιφερειακή γαλλική εφημερίδα Nice-Matin ανέφερε ότι οι κλέφτες έκοψαν τον συρματόπλεγμα για να εισέλθουν στον χώρο του μουσείου, ενώ χρονομέτρησαν την κλοπή για να εκμεταλλευτούν την αλλαγή προσωπικού ασφαλείας. Ο συναγερμός του μουσείου χτύπησε στις 05:48 τοπική ώρα, με την αστυνομία να φτάνει πέντε λεπτά αργότερα. Οι κλέφτες δεν έχουν συλληφθεί.

«Ήταν εξοπλισμένοι με ένα ηλεκτρικό πριόνι και το χρησιμοποιούσαν για να κόψουν τα εξαρτήματα που ασφαλίζουν τα πλαίσια των έργων του Ρενουάρ. Μια επίθεση στο Μουσείο Ρενουάρ είναι μια επίθεση σε ένα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του #CagnesSurMer», έγραψε ο δήμαρχος σε μια προηγούμενη ανάρτηση στο Facebook. «Αυτά τα περιστατικά είναι ιδιαίτερα σοβαρά». Ζήτησε επίσης αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα μουσεία στη Γαλλία.

«Θα αφιερώσουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για να προστατεύσουμε καλύτερα αυτήν την κληρονομιά, η οποία ανήκει σε όλους όσους ζουν στο Cagnes-sur-Mer», πρόσθεσε ο Masson.

Η κλοπή στο Μουσείο Ρενουάρ, στο Καν-συρ-Μερ στη Γαλλική Ριβιέρα σημειώνεται μετά από μια ληστεία πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Λούβρο στο Παρίσι πέρυσι.

Το μουσείο στεγάζεται σε ένα κτήμα όπου ο Pierre-Auguste Renoir πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και βρίσκεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από την πόλη της Νίκαιας. Βρίσκεται σε έναν λόφο με θέα στη Μεσόγειο και περιβάλλεται από ένα κτήμα με αιωνόβιες ελιές και εσπεριδοειδή. Διαθέτει μια συλλογή από 12 πίνακες του Ρενουάρ. Το δημαρχείο του Καν-συρ-Μερ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

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