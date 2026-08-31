Καλιφόρνια: Άγνωστοι έκλεψαν δεκάδες χιλιάδες... κουτάκια μπύρας αξίας 70.000 δολαρίων από αποθήκη

Μια ασυνήθιστη ληστεία σημειώθηκε στις ΗΠΑ, κατά την οποία άγνωστοι κατάφεραν να κλέψουν δεκάδες χιλιάδες... κουτάκια μπύρας αξίας 70.000 δολαρίων από μία αποθήκη στην νότια Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα κουτάκια κλάπηκαν σε δύο ξεχωριστές ληστείες που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα.

Πρόκειται για μπύρες της εταιρείας Pabst Blue Ribbon, η οποία διακωμώδησε την ληστεία σε ανάρτησή της στα social media, δίνοντας διορία στους κλέφτες να επιστρέψουν τα κουτάκια, χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιες ποινικές κυρώσεις.

«Προς τους κλέφτες: Δεν σας κατηγορούμε που θέλετε να πείτε στους φίλους σου για το πόση PBR αποκτήσατε, απλώς θα θέλαμε να την είχατε αποκτήσει με έντιμο τρόπο», έγραψε η εταιρεία. «Υ.Γ. Αυτό είναι αληθινό και το εννοούμε απολύτως σοβαρά».

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Η αστυνομία της πόλης Μόντκλερ ανακοίνωσε ότι το περιστατικό ερευνάται για να διαπιστωθεί εάν οι κλοπές αποτελούσαν μέρος μιας ενιαίας επιχείρησης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στην πρώτη ληστεία ένα φορτηγό που μετέφερε μπύρες αξίας 45.000 δολαρίων με προορισμό το Τουσόν της Αριζόνα ξεκίνησε κανονικά από ένα κέντρο διανομής της Anheuser-Busch, μιας μεγάλης αμερικανικής εταιρείας ζυθοποιίας, αλλά δεν δεν παραδόθηκε ποτέ στον προορισμό του.

Μία ώρα αργότερα, μια «υποτιθέμενη εταιρεία υπεργολαβίας» εμφανίστηκε επίσης στο κέντρο διανομής, υπέβαλε πλαστά έγγραφα και παρέλαβε επιπλέον μπύρες αξίας 25.000 δολαρίων, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας του Μόντκλερ. Και οι δύο κλοπές συνέβησαν στις 17 Αυγούστου σε ένα κέντρο διανομής, περίπου 65 χιλιόμετρα ανατολικά του Λος Άντζελες.

Περίπου 34.000 κουτάκια μπύρας Pabst Blue Ribbon και Old Milwaukee κλάπηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.