Ληστεία στο Λούβρο: Ο εγκέφαλος πίστευε οτι «θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα»

Snapshot Ο εγκέφαλος της ληστείας του Λούβρου αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ πίστευε ότι θα μπορούσαν να είχαν κλέψει περισσότερα κοσμήματα.

Οι δύο ύποπτοι, Abdoulaye N και Ghelamallah A, δήλωσαν ότι είχαν προσληφθεί λίγες ημέρες πριν και είχαν δει βίντεο με τα κοσμήματα στη γκαλερί Apollo.

Κατά τη διαφυγή, έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε σοβαρά κατεστραμμένο.

Οι ύποπτοι αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του πελάτη τους από φόβο για τις οικογένειές τους και αντιποίνων.

Οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν οι διαρρήκτες δρούσαν για λογαριασμό κάποιου συγκεκριμένου προσώπου. Snapshot powered by AI

Δύο άνδρες, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι ότι έκλεψαν κοσμήματα του στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τον περασμένο Οκτώβριο, φέρεται να δήλωσαν στους ερευνητές ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος πίσω από την ληστεία απογοητεύτηκε από το αποτέλεσμα και σκέφτηκε ότι «θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα».

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde επικαλέστηκε απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από την ανάκριση των φερόμενων ληστών από δύο ανακριτές που ήταν υπεύθυνοι για την έρευνα, προσφέροντας λεπτομερείς πληροφορίες για τη διάρρηξη που έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο και οδήγησε τον διευθυντή του μουσείου σε παραίτηση . Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ύποπτοι, οι οποίοι κατονομάζονται τοπικά ως Abdoulaye N και Ghelamallah A, ισχυρίστηκαν ότι είχαν εισβάλει στην γκαλερί Apollo του Λούβρου κατόπιν εντολής ενός πελάτη τον οποίο αρνήθηκαν να κατονομάσουν από φόβο για τις οικογένειές τους.

Οι δύο άνδρες κατάσχεσαν οκτώ κοσμήματα, ανάμεσά τους τιάρες, μια καρφίτσα, κολιέ και σκουλαρίκια. Αλλά κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, οι ύποπτοι έριξαν ένα στέμμα στολισμένο με πολύτιμους λίθους που φορούσε τον 19ο αιώνα η αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄.

«Ναι, ήμουν εγώ, έπεσε από την τσάντα μου», λέγεται ότι παραδέχτηκε ο Abdoulaye N, προσθέτοντας, καθώς οι ανακριτές του έδειξαν μια φωτογραφία του σοβαρά κατεστραμμένου στέμματος: «Αυτό που κάναμε δεν ήταν σωστό, είναι πολύ σοβαρό». Είπε ότι το ζευγάρι είχε παραδώσει τα υπόλοιπα λάφυρα στον φερόμενο ως εγκέφαλο, ο οποίος «δεν ήταν ευχαριστημένος» με το αποτέλεσμα. «Νόμιζε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει περισσότερα», είπε στους ερευνητές.

Και οι δύο άνδρες είπαν ότι είχαν προσληφθεί μόνο δύο ή τρεις ημέρες πριν από τη διάρρηξη και τους είχαν παρουσιάσει ένα βίντεο που είχε γυριστεί μέσα στην γκαλερί και έδειχνε τις θήκες με τα ναπολεόντεια κοσμήματα, για να τους προετοιμάσουν για τη ληστεία.

Ο Abdoulaye N φέρεται να είπε ότι τους είχε ανατεθεί μια σαφής αποστολή: «Να σπάσουν τα παράθυρα και να ανακτήσουν κοσμήματα από τις προθήκες». Πρώην σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πάθος για τις μοτοσικλέτες, ο δράστης είπε ότι βρισκόταν «σε δεινή οικονομική κατάσταση» και του υποσχέθηκαν 15.000-20.000 ευρώ για τον ρόλο του στη διάρρηξη. «Ίσως περισσότερα, ανάλογα με το πόσα χρήματα θα απέφερε».

Είπε ότι το κίνητρο του φερόμενου ως πελάτη ήταν οικονομικό και ότι σχεδίαζε να μεταπωλήσει τα κλεμμένα κοσμήματα. «Ήξερα ότι θα λήστευα το Λούβρο», φέρεται να είπε στους ερευνητές ο Abdoulaye N, ενώ ο Ghelamallah A είπε ότι δεν γνώριζε τον στόχο, ο οποίος, όπως είπε, αρχικά του παρουσιάστηκε ως «ένα κοσμηματοπωλείο όπου φτιάχνουν κοσμήματα στο Παρίσι» και όχι το μουσείο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο.

«Δεν θα είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου εκεί αν το ήξερα», είπε, λέγοντας ότι είχε συμφωνήσει σε μια αμοιβή μεταξύ 20.000 και 25.000 ευρώ. Αφού απέκτησαν πρόσβαση σε ένα μπαλκόνι του πρώτου ορόφου μέσω ενός ανυψωτικού επίπλων, το δίδυμο φέρεται να παραβίασε το παράθυρο της Πινακοθήκης Apollo, μπήκε στο μουσείο και άρχισε να κόβει τα παράθυρα δύο προθηκών.

«Όταν μπήκαμε, δεν υπήρχε κανείς εκεί, ήταν σκοτεινά, μόνο τα φώτα στις προθήκες ήταν αναμμένα», αναφέρεται ότι είπε ο Abdoulaye N. «Στο βάθος, μπορούσα να δω την ασφάλεια να κινείται τριγύρω, πίσω από μια πόρτα ή κάτι τέτοιο». Είπε ότι γνώριζε ότι έδιναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο.

«Έπρεπε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κοσμήματα», είπε. «Αν αργούσουμε περισσότερο από τρία λεπτά, ξέραμε ότι έπρεπε να φύγουμε, διαφορετικά θα μας ανέφεραν. Για μένα, αυτό που κάναμε ήταν πολύ αργά». Τόσο ο Abdoulaye N όσο και ο Ghelamallah A δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι είχαν απογίνει τα κοσμήματα έκτοτε, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν στους ερευνητές στοιχεία για την ταυτότητα του εγκεφάλου ή τυχόν συνεργών τους από φόβο αντιποίνων.

«Δεν είναι παιδάκια της χορωδίας», είπε ο Ghelamallah A. Ο Abdoulaye N ήταν εξίσου επιφυλακτικός: «Δεν απειλήθηκα, αλλά έλαβα κλήσεις από έξω [ενώ ήμουν υπό κράτηση]. Μου είπαν να σωπάσω». Η Le Monde ανέφερε ότι οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι οι διαρρήκτες ενεργούσαν για λογαριασμό κανενός.

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