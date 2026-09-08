Ληστεία σε μουσείο του Ρενουάρ στη Γαλλία: Έκλεψαν 4 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ

Μια νέα κινηματογραφική ληστεία έργων τέχνης συγκλονίζει τη Γαλλία, μετά την πρωτοφανή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου τον περασμένο Οκτώβριο

Νατάσα Παυλοπούλου

Ληστεία σε μουσείο του Ρενουάρ στη Γαλλία: Έκλεψαν 4 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια νέα, κινηματογραφική ληστεία έργων τέχνης συγκλονίζει τη Γαλλία, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ, στην πόλη Καν-σιρ-Μερ της νότιας Γαλλίας.

Οι δύο δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν τον χώρο λίγο πριν από τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν συνολικά τέσσερις πίνακες. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών -με τη βοήθεια του κυκλώματος παρακολούθησης- οδήγησε σε καταδίωξη από την αστυνομία. Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν oι ληστές, έριξαν τον έναν από τους κλεμμένους πίνακες στον δρόμο, καταφέρνοντας ωστόσο να διαφύγουν με τα υπόλοιπα τρία έργα.

Ο δήμαρχος της πόλης, Μπράιαν Μάσον, επιβεβαίωσε το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι η συνολική αξία των αντικειμένων που εκλάπησαν εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Παρά την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

«Σήμερα το πρωί, δύο άτομα εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ και έκλεψαν τέσσερα έργα τέχνης.Ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε στις 5:48 π.μ. Στις 5:53 π.μ., μόλις πέντε λεπτά αργότερα, η δημοτική μας αστυνομία βρισκόταν ήδη στο σημείο. Τα δύο άτομα, αφού εντοπίστηκαν από τις κάμερες ασφαλείας (CCTV) της πόλης, τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας έναν από τους κλεμμένους πίνακες. Από το πρωί, τόσο η δημοτική όσο και η εθνική αστυνομία έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Οι δράστες αναζητούνται και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η επίθεση στο Μουσείο Ρενουάρ αποτελεί πλήγμα στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του #CagnesSurMer. Αυτά τα γεγονότα είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής του ολοκληρωμένου σχεδίου για την ασφάλεια των μουσείων και την προστασία των έργων τέχνης μας — μια δέσμευση που έχω αναλάβει προσωπικά. Θα διαθέσουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για τη βέλτιστη προστασία αυτής της κληρονομιάς, η οποία ανήκει σε όλους τους κατοίκους της πόλης μας.»

Το νέο περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει την πρόσφατη προειδοποίηση της Europol σχετικά με την αλλαγή τοπίου στο οργανωμένο έγκλημα τέχνης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, οι παραδοσιακές, εξειδικευμένες συμμορίες αντικαθίστανται πλέον από περιστασιακούς εγκληματίες που στρατολογούνται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πραγματοποιώντας όλο και πιο βίαιες και επικίνδυνες επιθέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περσινή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπου οι δράστες απείλησαν το προσωπικό και απέσπασαν σπάνια κοσμήματα τεράστιας ιστορικής και οικονομικής αξίας.

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