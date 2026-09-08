Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη έκλεβε επί επτά μήνες χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης της

Snapshot Συνελήφθη 36χρονη εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη για κλοπή χρημάτων από την τσάντα της προϊσταμένης της.

Η σύλληψη έγινε την ώρα που είχε μόλις αφαιρέσει 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης.

Η 36χρονη έκλεβε χρήματα επανειλημμένα από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο 2026.

Το συνολικό ποσό που αφαιρέθηκε ανέρχεται περίπου σε 1.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένη έκλεβε 36χρονη εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη, η οποία πιάστηκε επί τω έργω.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η 36χρονη συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (8/9) την ώρα που είχε μόλις αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα η συλληφθείσα κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου - Σεπτεμβρίου 2026 προέβη επανειλημμένως σε αφαιρέσεις χρηματικών ποσών από την τσάντα της προϊσταμένης, αφαιρώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ περίπου.

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