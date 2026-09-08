Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε ξερά χόρτα

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε ξερά χόρτα
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:00 σε ξερά χόρτα σε περιοχή της Ευκαρπίας, κοντά στο ΤΙΤΑΝ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

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