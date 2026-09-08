Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε ξερά χόρτα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:00 σε ξερά χόρτα σε περιοχή της Ευκαρπίας, κοντά στο ΤΙΤΑΝ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.