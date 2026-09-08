Ελληνίδα χορεύτρια ξεσήκωσε αραβικό γάμο στο Λονδίνο με χορό της κοιλιάς – Δείτε βίντεο

Μια Ελληνίδα χορεύτρια κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα σε αραβικό γάμο στο Λονδίνο και να κλέψει τις εντυπώσεις με τον εντυπωσιακό χορό της.

Λόγος γίνεται για την Φωτεινή Αντωνίου με καταγωγή από τη Λάρισα, η οποία ζει και εργάζεται στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στον χώρο του χορού, ενώ είναι ιδιοκτήτρια δύο σχολών χορού.

Στο βίντεο από τη γαμήλια δεξίωση εμφανίζεται να χορεύει τον χορό της κοιλιάς στους γνώριμους ήχους της «Μισιρλού», στην εκτέλεση του Γιάννη Κότσιρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο πάντρεμα της ελληνικής μουσικής με την αραβική χορευτική παράδοση.

Η εμφάνισή της τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των καλεσμένων, με τη χορεύτρια να δίνει τον δικό της τόνο στη βραδιά και να μεταφέρει κάτι από Ελλάδα στο Λονδίνο.