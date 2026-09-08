Η Λάρισα αδειάζει από παιδιά – 1.347 λιγότερες γεννήσεις σε μία δεκαετία

Snapshot Οι γεννήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας μειώθηκαν κατά περίπου 30% μέσα σε δέκα χρόνια, από 4.502 το 2015 σε 3.155 το 2025.

Πέντε δημοτικά σχολεία στην περιφέρεια υποβιβάζονται από εξαθέσια σε πενταθέσια λόγω μείωσης του μαθητικού πληθυσμού.

Ο πληθυσμός στην πόλη της Λάρισας αυξήθηκε ελαφρά μεταξύ 2011 και 2021, ενώ η περιφέρεια του νομού έχασε πάνω από 5% του πληθυσμού της.

Η μετανάστευση προς το αστικό κέντρο της Λάρισας και η μείωση των γεννήσεων προκαλούν δημογραφικό πρόβλημα κυρίως στις μικρότερες κοινότητες.

Η πτώση των γεννήσεων αναμένεται να επιδεινώσει τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Snapshot powered by AI

Το δημογραφικό στη Λάρισα παύει πλέον να είναι μια συζήτηση για το μακρινό μέλλον. Σε λίγες ημέρες θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και πίσω από τις γεμάτες αυλές της πόλης υπάρχει μια δεύτερη, πολύ διαφορετική εικόνα στην περιφέρεια του νομού. Πέντε δημοτικά σχολεία ξεκινούν τη χρονιά υποβιβασμένα, την ώρα που οι ληξιαρχικές καταγραφές δείχνουν ότι μέσα σε μία δεκαετία οι γεννήσεις στην Π.Ε. Λάρισας έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 30%.

Τα στοιχεία έχουν ιδιαίτερο βάρος. Το 2015 είχαν καταγραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 4.502 γεννήσεις. Το 2016 ο αριθμός ανέβηκε στις 4.506 και στη συνέχεια άρχισε μια σχεδόν σταθερή καθοδική πορεία. Το 2018 καταγράφηκαν 4.177, το 2019 4.103, το 2020 4.146 και το 2021 4.269. Από εκεί και μετά η πτώση γίνεται πολύ πιο έντονη. Το 2022 οι γεννήσεις περιορίστηκαν στις 3.719, το 2023 στις 3.612 και το 2024 στις 3.517.

Τα νεότερα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων για το 2025 κατεβάζουν τον αριθμό ακόμη περισσότερο, στις 3.155 γεννήσεις στην Π.Ε. Λάρισας. Σε σύγκριση με τις 4.502 του 2015 πρόκειται για 1.347 λιγότερες γεννήσεις ή πτώση περίπου 30% μέσα σε δέκα χρόνια.

Οι ληξιαρχικές πράξεις δεν ταυτίζονται απολύτως με τον αριθμό των παιδιών που έχουν μόνιμη κατοικία στον νομό, καθώς καταγράφουν τον τόπο όπου δηλώνεται η γέννηση. Είναι όμως ένα σταθερό μέτρο σύγκρισης που αποτυπώνει καθαρά τη μεγάλη μεταβολή των τελευταίων ετών.

Το δημογραφικό αποτύπωμα έχει ήδη φτάσει στα σχολεία. Από το σχολικό έτος 2026-2027 πέντε δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Λάρισας υποβιβάζονται από εξαθέσια σε πενταθέσια. Πρόκειται για τα Δημοτικά Σχολεία Στομίου, Αρμενίου, Ευυδρίου – Λόφου, Κοιλάδας και Βερδικούσιας. Η μεταβολή προβλέπεται στο σχετικό ΦΕΚ και σημαίνει στην πράξη μικρότερη οργανικότητα, καθώς ο μαθητικός πληθυσμός δεν δικαιολογεί πλέον την προηγούμενη δομή των σχολικών μονάδων.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η γεωγραφία του προβλήματος. Η ίδια η πόλη της Λάρισας δεν ακολουθεί ακριβώς την πορεία της υπόλοιπης Περιφερειακής Ενότητας. Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δήμος Λαρισαίων αυξήθηκε ελαφρά από 162.591 κατοίκους το 2011 σε 164.381 το 2021. Αντίθετα, ολόκληρη η Π.Ε. Λάρισας έχασε 5,3% του πληθυσμού της, πέφτοντας στους 269.151 κατοίκους.

Στην περιφέρεια του νομού η εικόνα είναι πολύ πιο έντονη. Ο Δήμος Ελασσόνας από 32.121 κατοίκους το 2011 περιορίστηκε στους 25.441 το 2021, ο Δήμος Κιλελέρ από 20.854 στους 18.068, ο Δήμος Τεμπών από 13.712 στους 11.994, ο Δήμος Τυρνάβου από 25.032 στους 22.252 και ο Δήμος Φαρσάλων από 18.545 στους 16.310. Στον Δήμο Αγιάς η μείωση ήταν από 11.470 σε 10.705 κατοίκους.

Αυτή η διαφορά εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί το δημογραφικό γίνεται πρώτα ορατό στα σχολεία των χωριών. Η Λάρισα ως αστικό κέντρο εξακολουθεί να συγκεντρώνει κόσμο, ενώ σημαντικά τμήματα της υπαίθρου χάνουν κατοίκους, ιδιαίτερα νεότερες ηλικίες και οικογένειες. Δεν μειώνονται μόνο οι γεννήσεις. Μετακινείται ταυτόχρονα και ο πληθυσμός προς το μεγαλύτερο αστικό κέντρο.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο βρίσκεται ίσως μπροστά μας. Τα παιδιά που γράφονται φέτος στην Α΄ Δημοτικού είναι εκείνα που γεννήθηκαν το 2020, όταν στην Π.Ε. Λάρισας είχαν καταγραφεί 4.146 γεννήσεις. Τα παιδιά που μπαίνουν φέτος στο νηπιαγωγείο γεννήθηκαν το 2022, χρονιά κατά την οποία οι καταγραφές είχαν ήδη πέσει στις 3.719. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας επιβεβαιώνει ότι για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Α΄ Δημοτικού εγγράφονται τα παιδιά του 2020 και στα νηπιαγωγεία τα παιδιά του 2022.

Αυτό σημαίνει ότι οι ακόμη μικρότερες γενιές του 2023, του 2024 και του 2025 δεν έχουν φτάσει ακόμη στο Δημοτικό. Εφόσον η τάση δεν ανακοπεί, η πίεση στον μαθητικό πληθυσμό είναι εύλογο να γίνει πιο αισθητή τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στις μικρότερες κοινότητες. Οι αριθμοί αποτυπώνουν έτσι δύο διαφορετικές Λάρισες. Από τη μία βρίσκεται ένα αστικό κέντρο που διατηρεί και ενισχύει σε έναν βαθμό τον πληθυσμό του. Από την άλλη, χωριά και μικρές πόλεις βλέπουν τον κόσμο τους να λιγοστεύει και τα σχολεία τους να χάνουν οργανικές θέσεις.

Πηγή: Onlarissa.gr