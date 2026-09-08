Η Ουγγαρία απέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες επειδή εμπλέκονταν σε «απαράδεκτες δραστηριότητες»
«Η απόφαση αυτή προστατεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουγγαρίας», τόνισε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ανίτα Όρμπαν
Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας απέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες οι οποίοι «εμπλέκονταν σε δραστηριότητες στην Ουγγαρία που είναι απαράδεκτες για διπλωμάτες βάσει της Σύμβασης της Βιέννης», δήλωσε σε σημερινή ανακοίνωσή της η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ανίτα Όρμπαν, σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην Μόσχα.
«Η απόφαση αυτή προστατεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουγγαρίας», τόνισε η Όρμπαν.
Και συνέχισε: «Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία. Η Ουγγαρία προτίθεται να συνεχίσει τον απαραίτητο διάλογο, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και στην τήρηση των κανόνων».
Η Όρμπαν δεν διευκρίνισε τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες στις οποίες προέβησαν οι Ρώσοι διπλωμάτες, ούτε ανέφερε πότε θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Ουγγαρία.
Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα φέτος, υποσχόμενος να βάλει τέλος στις φιλορωσικές πολιτικές της χώρας.
Ο προκάτοχος του Μάγιαρ, Βίκτορ Όρμπαν, ήταν σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος επανειλημμένα καθυστερούσε ή εμπόδιζε τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και επιδίωκε ενεργειακές συμφωνίες με τη Μόσχα.