Νέα έρευνα διαλύει όσα ξέραμε για τα στενά εσώρουχα και την ποιότητα σπέρματος

Οι άνδρες που προσπαθούν να προστατεύσουν τη γονιμότητά τους συχνά λαμβάνουν συμβουλές να επιλέγουν χαλαρά μποξεράκια αντί για στενά σλιπ, επειδή οι πιο δροσεροί όρχεις πιστεύεται ότι υποστηρίζουν την παραγωγή σπέρματος.

Αλλά μια νέα μελέτη φαίνεται να αμφισβητεί αυτήν τη συμβουλή: οι άνδρες που φορούσαν στενά εσώρουχα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα είχαν ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό σπέρματος φυσιολογικού σχήματος.

Προσοχή: αυτό το εύρημα δεν σημαίνει «τα στενά εσώρουχα είναι καλύτερα για τη γονιμότητα». Η μελέτη δεν διαπίστωσε σημαντικό πλεονέκτημα για τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα ή τον κατακερματισμό του DNA και δεν μέτρησε τα ποσοστά εγκυμοσύνης.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν 116 Ταϊλανδούς άνδρες ηλικίας 20-55 ετών, που ήταν εγγεγραμμένοι σε μια κλινική υπογονιμότητας στην Μπανγκόκ. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τη συνήθη εφαρμογή εσωρούχων τους και παρείχαν ένα δείγμα σπέρματος, που αναλύθηκε χρησιμοποιώντας επίσημες μεθόδους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι ομάδες ήταν άνισες:

8 άνδρες φορούσαν χαλαρά εσώρουχα μέρα και νύχτα

78 φορούσαν στενά εσώρουχα την ημέρα, αλλά χαλαρά ή καθόλου εσώρουχα τη νύχτα και

30 φορούσαν στενά εσώρουχα μέρα και νύχτα

Διαπιστώθηκε ότι:

η ομάδα που φορούσε στενά εσώρουχα την ημέρα και τη νύχτα είχε περίπου 0,5% περισσότερα σπερματοζωάρια φυσιολογικού σχήματος (95% CI 0,04–0,94) από την ομάδα που φορούσε στενά εσώρουχα την ημέρα και φαρδιά εσώρουχα τη νύχτα

από την ομάδα που φορούσε στενά εσώρουχα την ημέρα και φαρδιά εσώρουχα τη νύχτα οι άνδρες που φορούσαν φαρδιά εσώρουχα την ημέρα και τη νύχτα είχαν περίπου 1,2 mL περισσότερο όγκο σπέρματος από την ομάδα αναφοράς

η συγκέντρωση σπέρματος, ο συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων, η κινητικότητα και ο κατακερματισμός του DNA δεν διέφεραν σημαντικά

Βελτιώνουν τα στενά εσώρουχα την ποιότητα του σπέρματος;

Η μελέτη δεν μπορεί να το δείξει αυτό. Ήταν εγκάρσια, που σημαίνει ότι οι συνήθειες εσωρούχων και η ποιότητα του σπέρματος μετρήθηκαν περίπου την ίδια στιγμή. Αυτό μπορεί να αποκαλύψει μια συσχέτιση, αλλά όχι αιτία και αποτέλεσμα.

Συμμετείχαν επίσης άνδρες που ήδη αναζητούσαν επαγγελματική βοήθεια για θεραπεία υπογονιμότητας, τα στοιχεία ήταν αυτοαναφερόμενα και χρησιμοποιήθηκε ένα μόνο δείγμα σπέρματος από το καθένα. Οι ερευνητές δηλώνουν ότι η κλινική σημασία είναι ασαφής και ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην γενικεύονται σε άλλους άνδρες.

Η μορφολογία του σπέρματος χρειάζεται επίσης προοπτική. Είναι το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που πληροί αυστηρά πρότυπα για το σχήμα, αλλά είναι μόνο ένα μέρος της ποιότητας του σπέρματος. Η μορφολογία του σπέρματος από μόνη της δεν προβλέπει αξιόπιστα εάν ένας άνδρας είναι γόνιμος.

Γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις συνήθεις συμβουλές;

Η παραδοσιακή συμβουλή για το μποξεράκι έχει μια εύλογη βιολογική βάση. Η παραγωγή σπέρματος είναι ευαίσθητη στη θερμοκρασία και τα πιο στενά ρούχα μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία του όσχεου.

Μια μελέτη του 2018 σε 656 ασθενείς κλινικής γονιμότητας διαπίστωσε υψηλότερη συγκέντρωση σπέρματος και συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων μεταξύ των ανδρών, που φορούσαν κυρίως μποξεράκια, αν και η μορφολογία του σπέρματος δεν ήταν σημαντικά διαφορετική.

Μια ανασκόπηση του 2026 κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι τα πιο στενά ρούχα μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία του όσχεου, αλλά μελέτες που συνδέουν το στυλ εσωρούχων με τις παραμέτρους του σπέρματος είναι ασυνεπείς.

Άλλες έρευνες δεν έδειξαν σαφή διαφορά στα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης.

Έτσι, το νέο αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με ορισμένα προηγούμενα ευρήματα σχετικά με την ποιότητα του σπέρματος, αλλά δεν ανατρέπει τα ευρύτερα στοιχεία. Η επίδραση της εφαρμογής των εσωρούχων στην πραγματική γονιμότητα παραμένει αβέβαιη.

Πρέπει οι άνδρες που προσπαθούν να συλλάβουν να επιλέγουν στενά εσώρουχα;

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.

Οι ειδικοί εξακολουθούν να συμβουλεύουν την αποφυγή της υπερβολικής θερμότητας των όρχεων και λέει ότι τα φαρδιά εσώρουχα μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση του όσχεου πιο δροσερού. Αλλά η αλλαγή στυλ εσωρούχων δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Οι άνδρες που ανησυχούν για τη γονιμότητά τους κερδίζουν περισσότερα από την αντιμετώπιση καθιερωμένων κινδύνων όπως το κάπνισμα, τα αναβολικά στεροειδή, η παχυσαρκία και η υπερβολική ζέστη, και από την αναζήτηση σωστής αξιολόγησης γονιμότητας όταν χρειάζεται.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα τεστ σπέρματος να δείξει εάν ένας άνδρας είναι γόνιμος;

Όχι. Οι τιμές του σπέρματος ποικίλλουν μεταξύ των δειγμάτων και καμία μεμονωμένη παράμετρος συνήθως δεν καθορίζει τη γονιμότητα ή τη στειρότητα. Τα μη φυσιολογικά αποτελέσματα συχνά χρειάζονται επαναλαμβανόμενες εξετάσεις και ευρύτερη κλινική ερμηνεία.

Είναι το σχήμα του σπέρματος πιο σημαντικό από τον αριθμό των σπερματοζωαρίων;

Κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι καθολικά «πιο σημαντικό». Η μορφολογία, ο αριθμός και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων ερμηνεύονται συνδυαστικά και ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει αυτόματα ότι η εγκυμοσύνη είναι αδύνατη.

Συμπέρασμα

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε μια μικρή, απροσδόκητη συσχέτιση μεταξύ των στενών εσωρούχων και της ελαφρώς καλύτερης μορφολογίας του σπέρματος, αλλά δεν έδειξε βελτιωμένη γονιμότητα.

Προς το παρόν, οι άνδρες δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουν τα μποξεράκια με σλιπ, ούτε και να πανικοβληθούν για τη χρήση σλιπ μόνο λόγω αυτής της μελέτης.

Πηγές: