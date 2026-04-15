Γεραπετρίτης για Μέση Ανατολή: Απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

«Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει μια άμεση επίλυση, να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να εμπεδωθεί η ειρήνη σε μια περιοχή», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Γεραπετρίτης για Μέση Ανατολή: Απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας
Στην τρίτη διεθνή ανθρωπιστική Διάσκεψη για το Σουδάν, που διεξήχθη στο Βερολίνο, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, την ώρα που η σύγκρουση στην αφρικανική χώρα λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα που κατευθύνεται και προς την Ευρώπη.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο υπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο στην Αφρική αλλά και τη Βρετανίδα ομόλογό του, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μετά το πέρας της 3ης Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης για το Σουδάν ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε στην ΕΡΤ: «Η Ελλάδα συμμετείχε σήμερα στη Διάσκεψη του Βερολίνου που αφορούσε το Σουδάν. Το Σουδάν είναι αυτή τη στιγμή η πιο πολύπαθη περιοχή του κόσμου. Ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος μαίνεται για τρία χρόνια, με τριάντα εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους, με εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια. Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική, μεταναστευτική, επισιτιστική κρίση, η οποία υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Ελλάδα είναι παρούσα. Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώσαμε τη συμπαράστασή μας, έτσι ώστε να μπορέσει ο πολύπαθος λαός να βρει ένα δρόμο ειρήνης και ευημερίας.

Στο περιθώριο της διάσκεψης είχα την ευκαιρία να έχω σειρά επαφών. Είχα συνομιλία με τον Υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τον οποίο συζητήσαμε για τα θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ιδιαιτέρως σήμερα που διεξάγονται οι συζητήσεις σε σχέση με την ειρήνευση. Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει μια άμεση επίλυση, να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να εμπεδωθεί η ειρήνη σε μια περιοχή, η οποία είναι ακόμη εξαιρετικά εύθραυστη.

Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Ειδικό Απεσταλμένο της αμερικανικής Κυβέρνησης για την Αφρική, Massad Boulos. Συζητήσαμε σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες υπάρχουν από την Αφρική προς την Ευρώπη και συζητήσαμε και θέματα τα οποία αφορούν τη Λιβύη, την πολιτική συζήτηση για το μέλλον της Λιβύης, επ’ ευκαιρία και των επισκέψεων που πραγματοποιώ στη Βεγγάζη και στην Τρίπολη.

Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με την Yπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper. Είχαμε συζήτηση σχετικά με τις διμερείς μας σχέσεις, σχετικά με την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διάνοιξη και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, που είναι καθοριστικό για το παγκόσμιο εμπόριο. Και βεβαίως για ζητήματα τα οποία αφορούν τη μετανάστευση σε επίπεδο Ευρώπης, ενόψει και της θέσης σε ισχύ σε λίγους μήνες του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Τέλος, είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης. Η Αφρική αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά εύθραυστη και δύσκολη στιγμή. Ιδιαιτέρως η Υποσαχάρια Αφρική, όπου μαίνονται εμφύλιες συρράξεις και πέρα από το Σουδάν. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να σταθεί στην Αφρική με πνεύμα ειρήνης, με πνεύμα ενεργητικότητας, έτσι ώστε χωρίς να έχουμε εξωτερικές επιρροές, η Αφρική να σταθεί στα πόδια της για να μπορέσει η οικουμένη να βρεθεί σε μια ισορροπία».

Διαβάστε επίσης

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοινή ανακοίνωση Παναθηναϊκού και Θύρας 13: «Ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ...»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η 8χρονη Ζέτα από το Ρέθυμνο μας μαθαίνει την αληθινή αποδοχή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη σκάφους - Εντοπίστηκαν 18 μετανάστες

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε

23:36ΚΟΣΜΟΣ

«Θυσίασε τη ζωή σου»: 26 εκατομμύρια πολίτες στο Ιράν είναι έτοιμοι να πάρουν όπλα και να πολεμήσουν

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας παρενοχλούσε λούομενες σε παραλία

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τσακώθηκε σε καφετέρια και μετά βρήκαν σπίτι του καλάσνικοφ

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μεγάλη επιτυχία, μέρος αυτής πηγαίνει στον κόσμο μας» - Οι δηλώσεις Σάκοτα

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Bάρκιζα: Πατέρας-γιος πήγαν για μπάνιο και καταπλακώθηκαν από χώματα - Τους έσωσαν άλλοι λουόμενοι

22:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Ηχητικό ντοκουμέντο των αμερικανικών δυνάμεων που περιπολούν τον Κόλπο του Ομάν

22:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αντιπροσωπεία οπαδών στου Ρέντη – «Ματώστε τη φανέλα»

22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μυλωνάκη: Αισιόδοξο νέο η σταθερή κατάσταση, είναι μια μάχη

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Μέση Ανατολή: Απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε ψήφισμα για απόσυρση δυνάμεων από το Ιράν

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

21:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Bάρκιζα: Πατέρας-γιος πήγαν για μπάνιο και καταπλακώθηκαν από χώματα - Τους έσωσαν άλλοι λουόμενοι

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Κνωσός του 1.700 π.Χ. «ζωντανεύει» με βίντεο AI - Ένα ταξίδι 3.700 χρόνια πίσω

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ