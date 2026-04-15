Γεραπετρίτης για Μέση Ανατολή: Απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Στην τρίτη διεθνή ανθρωπιστική Διάσκεψη για το Σουδάν, που διεξήχθη στο Βερολίνο, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, την ώρα που η σύγκρουση στην αφρικανική χώρα λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα που κατευθύνεται και προς την Ευρώπη.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο υπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο στην Αφρική αλλά και τη Βρετανίδα ομόλογό του, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μετά το πέρας της 3ης Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης για το Σουδάν ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε στην ΕΡΤ: «Η Ελλάδα συμμετείχε σήμερα στη Διάσκεψη του Βερολίνου που αφορούσε το Σουδάν. Το Σουδάν είναι αυτή τη στιγμή η πιο πολύπαθη περιοχή του κόσμου. Ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος μαίνεται για τρία χρόνια, με τριάντα εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους, με εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια. Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική, μεταναστευτική, επισιτιστική κρίση, η οποία υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Ελλάδα είναι παρούσα. Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώσαμε τη συμπαράστασή μας, έτσι ώστε να μπορέσει ο πολύπαθος λαός να βρει ένα δρόμο ειρήνης και ευημερίας.

Στο περιθώριο της διάσκεψης είχα την ευκαιρία να έχω σειρά επαφών. Είχα συνομιλία με τον Υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τον οποίο συζητήσαμε για τα θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ιδιαιτέρως σήμερα που διεξάγονται οι συζητήσεις σε σχέση με την ειρήνευση. Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει μια άμεση επίλυση, να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να εμπεδωθεί η ειρήνη σε μια περιοχή, η οποία είναι ακόμη εξαιρετικά εύθραυστη.

Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Ειδικό Απεσταλμένο της αμερικανικής Κυβέρνησης για την Αφρική, Massad Boulos. Συζητήσαμε σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες υπάρχουν από την Αφρική προς την Ευρώπη και συζητήσαμε και θέματα τα οποία αφορούν τη Λιβύη, την πολιτική συζήτηση για το μέλλον της Λιβύης, επ’ ευκαιρία και των επισκέψεων που πραγματοποιώ στη Βεγγάζη και στην Τρίπολη.

Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με την Yπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper. Είχαμε συζήτηση σχετικά με τις διμερείς μας σχέσεις, σχετικά με την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διάνοιξη και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, που είναι καθοριστικό για το παγκόσμιο εμπόριο. Και βεβαίως για ζητήματα τα οποία αφορούν τη μετανάστευση σε επίπεδο Ευρώπης, ενόψει και της θέσης σε ισχύ σε λίγους μήνες του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Τέλος, είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης. Η Αφρική αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά εύθραυστη και δύσκολη στιγμή. Ιδιαιτέρως η Υποσαχάρια Αφρική, όπου μαίνονται εμφύλιες συρράξεις και πέρα από το Σουδάν. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να σταθεί στην Αφρική με πνεύμα ειρήνης, με πνεύμα ενεργητικότητας, έτσι ώστε χωρίς να έχουμε εξωτερικές επιρροές, η Αφρική να σταθεί στα πόδια της για να μπορέσει η οικουμένη να βρεθεί σε μια ισορροπία».

