Στη Λιβύη μεταβαίνει τη Δευτέρα ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης
Με ποιους θα έχει συναντήσεις ο υπουργός Εξωτερικών
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί, αύριο, Δευτέρα 27 Απριλίου, στην Τρίπολη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Εκεί θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Mohamed Al Menfi, τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah, τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Al Taher Salem Al Baour, και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Khalifa Rajab Abdulsadek.
