Συντριβή αεροσκάφους στη Βενεζουέλα: Δύο νεκροί - Σοκαριστικό βίντεο

Ένα βίντεο από ένα θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο Paramillo της Βενεζουέλας έχει γίνει viral, δείχνοντας τη στιγμή που το αεροσκάφος συνετρίβη και με συνέπεια των θάνατο δύο ατόμων.

Το βίντεο, που διακινήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το μικρό αεροσκάφος, με αριθμό νηολογίου YV 1443, να ανεβαίνει ελάχιστα σε ύψος πριν ο πιλότος κάνει μια απότομη στροφή.

Στο βίντεο, ακούγεται ένας μάρτυρας να εικάζει για την πρόθεση του πιλότου, λέγοντας: «Θέλει να μας εντυπωσιάσει». Στη συνέχεια, το αεροσκάφος χάνει την ορμή του, σταματά σε πολύ χαμηλό ύψος και πέφτει κατακόρυφα στο έδαφος, αναφλέγοντας σε φλόγες κατά την πρόσκρουση.