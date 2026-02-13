ΗΠΑ: Στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Την αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή διέταξε το Πεντάγωνο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το περιοδικό Politico.

Το πολεμικό πλοίο τον περασμένο Ιούνιο έφυγε από το λιμάνι της Βιρτζίνια για την Ευρώπη. Ωστόσο στην πορεία εστάλη στην Βενεζουέλα ως μέρος της αμερικανικής πίεσης στον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος τελικά συνελήφθη από τους Αμερικανούς.

Συνήθως τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ εκτελούν αποστολές διάρκειας περίπου 8 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford θα έπρεπε κανονικά να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

To αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford είναι το δεύτερο που στέλνει η Ουάσινγκτον στην Μέση Ανατολή μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιτεθεί στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται ήδη στον Κόλπο του Ομάν.

Η κίνηση έρχεται μια μέρα μετά την δήλωση του υφυπουργού αρμόδιου για θέματα αμυντικής πολιτικής στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, Έλμπριτζ Κόλμπι στους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ ότι οι ΗΠΑ μετατοπίζουν την προσοχή τους από την Ευρώπη στην «υπεράσπιση της αμερικανικής επικράτειας και των συμφερόντων τους στο Δυτικό Ημισφαίριο, καθώς και στην ενίσχυση της αποτροπής μέσω της άρνησης πρόσβασης στον Δυτικό Ειρηνικό».

Διαβάστε επίσης