Αποκάλυψη Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο αποστέλλει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένων επιχειρήσεων διάρκειας εβδομάδων κατά του Ιράν, εάν ο Πρόεδρος Donald Trump διατάξει επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο σοβαρή από όσες έχουν προηγηθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη των αξιωματούχων, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του σχεδιασμού, αυξάνει τη σημασία της διπλωματίας που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια αναβίωσης της διπλωματίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αφού ο Τραμπ συγκέντρωσε στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για νέα στρατιωτική δράση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο αποστέλλει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες ακόμη στρατιώτες, μαζί με μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων και άλλη ισχύ πυρός ικανή τόσο για επιθέσεις όσο και για άμυνα.

Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή σε Αμερικανούς στρατιώτες σε βάση στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι «ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν.

«Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα τακτοποιήσει την κατάσταση», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείσα για προετοιμασίες ενδεχόμενης παρατεταμένης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Anna Kelly δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει μια ποικιλία απόψεων για κάθε ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στείλει δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η επιχείρηση «Midnight Hammer» του Ιουνίου ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη αμερικανική επίθεση, με βομβαρδιστικά stealth να πετούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πλήξουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν πραγματοποίησε μια πολύ περιορισμένη ανταποδοτική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Οι αυξημένοι κίνδυνοι

Ο σχεδιασμός αυτή τη φορά είναι πιο σύνθετος, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πλήξει ιρανικές κρατικές και δυνάμεις ασφαλείας, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση κατά του Ιράν, το οποίο διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων. Τα ιρανικά αντίποινα αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρως πως το Ιράν θα ανταποδώσει, οδηγώντας σε διαδοχικά πλήγματα και αντίποινα σε βάθος χρόνου.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους αντιποίνων ή περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν για τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά του προγράμματα και για την καταστολή της εσωτερικής διαφωνίας. Την Πέμπτη προειδοποίησε ότι η εναλλακτική λύση στη διπλωματική επίλυση «θα είναι πολύ τραυματική, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση πλήγματος σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να ανταποδώσουν εναντίον οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής βάσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu συναντήθηκε με τον Τραμπ για συνομιλίες στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει τη σύνδεση του ζητήματος με τους πυραύλους.

