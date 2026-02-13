Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις

Το Ιράν γιόρτασε την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης και την ανατροπή της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ μοναρχίας του 1979, βάζοντας φωτιά σε ένα άγαλμα που απεικόνιζε τον δαιμονικό θεό «Βάαλ» με σκαλισμένο το αστέρι του Δαβίδ πάνω του. Το ομοίωμα κοσμούσε επίσης εικόνες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και τον αριθμό «666».

Η διαδήλωση διοργανώθηκε υπό το σύνθημα «22 Μπαχμάν» σε κεντρικές πλατείες στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν «θάνατος στο Ισραήλ» καθώς έβαλαν φωτιά στον δαιμονικό θεό «Βάαλ».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η διαδήλωση ήταν οργανωμένη από το κράτος και χαρακτήρισαν τον συμβολισμό «προφανώς αντιπαραθετικό». Σύμφωνα με το i24, οι διαδηλωτές έκαψαν ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες, ενώ ψεύτικα φέρετρα τυλιγμένα με αμερικανικές σημαίες έφεραν εικόνες ανώτερων Αμερικανών στρατιωτικών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, Στρατηγού Ράντι Τζορτζ, και του Διοικητή της CENTCOM, Στρατηγού Μπραντ Κούπερ.

?? Multiple Baal Statues Burned Across Iran



From my understanding, this was done to mock Epstein and symbolize destroying evil Baal, a false god. https://t.co/epCGdLa04m pic.twitter.com/WyY0GMc8zu

— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) February 11, 2026



Ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τη διαδήλωση ως απάντηση στις «ξένες συνωμοσίες» και τον «υβριδικό, γνωστικό και μιντιακό πόλεμο» της πικρής «αμερικανο-σιωνιστικής» συμπαιγνίας.

https://www.instagram.com/reel/DUqvW-UDzL8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ποιος είναι ο Βάαλ

Ο Βάαλ είναι μια χαναανιτική θεότητα και προσκυνήθηκε από τους Λεβάντες κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού στη Δυτική Ασία. Πρόκειται για θεό των σημιτικών λαών, ανάμεσα στους οποίους Φοίνικες και Σύροι, Χαναναίοι, λαοί της Μεσοποταμίας, όπως οι Βαβυλώνιοι.

Η θεότητα Βάαλ μετατράπηκε σε ψεύτικο θεό με την ευρεία υιοθέτηση του μονοθεϊσμού και της λογοτεχνικής χλεύης του Βάαλ-Ζεβούλ/Βεελζεβούλ. Χριστιανικά λογοτεχνικά κείμενα, όπως το «Paradise Lost» του Τζον Μίλτον, εδραίωσαν τον Βάαλ ως σατανικό.

Μερικοί μελετητές υποστηρίζουν ότι υπήρχαν αρχαιολογικά στοιχεία για θυσίες παιδιών στον Βάαλ κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού. Έτσι, το κάψιμο του αγάλματος του Βάαλ χρησιμοποιήθηκε ως συμβολική αναφορά στον Τζέφρι Έπσταϊν και την αμερικανική και σιωνιστική ελίτ, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για κακοποίηση παιδιών στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

⚡️????JUST IN:



Iranian protesters burned an effigy labeled “Baal,” shown with a Star of David and Israel’s flag, while chanting “Death to Israel.”



Baal is an ancient Canaanite deity often used today as a symbol of Satanism or elite corruption (for example Epstein). pic.twitter.com/7mW0ymLR6S

— Suppressed News. (@SuppressedNws1) February 11, 2026



Διαβάστε επίσης