Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις

Ιρανοί διαδηλωτές πυρπόλησαν το άγαλμα του «Βάαλ» στην 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης και φώναξαν «θάνατος στο Ισραήλ»

Ζωή Μακρυγιάννη

Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις
Screenshot / X
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ιράν γιόρτασε την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης και την ανατροπή της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ μοναρχίας του 1979, βάζοντας φωτιά σε ένα άγαλμα που απεικόνιζε τον δαιμονικό θεό «Βάαλ» με σκαλισμένο το αστέρι του Δαβίδ πάνω του. Το ομοίωμα κοσμούσε επίσης εικόνες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και τον αριθμό «666».

Η διαδήλωση διοργανώθηκε υπό το σύνθημα «22 Μπαχμάν» σε κεντρικές πλατείες στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν «θάνατος στο Ισραήλ» καθώς έβαλαν φωτιά στον δαιμονικό θεό «Βάαλ».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η διαδήλωση ήταν οργανωμένη από το κράτος και χαρακτήρισαν τον συμβολισμό «προφανώς αντιπαραθετικό». Σύμφωνα με το i24, οι διαδηλωτές έκαψαν ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες, ενώ ψεύτικα φέρετρα τυλιγμένα με αμερικανικές σημαίες έφεραν εικόνες ανώτερων Αμερικανών στρατιωτικών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, Στρατηγού Ράντι Τζορτζ, και του Διοικητή της CENTCOM, Στρατηγού Μπραντ Κούπερ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τη διαδήλωση ως απάντηση στις «ξένες συνωμοσίες» και τον «υβριδικό, γνωστικό και μιντιακό πόλεμο» της πικρής «αμερικανο-σιωνιστικής» συμπαιγνίας.

https://www.instagram.com/reel/DUqvW-UDzL8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ποιος είναι ο Βάαλ

Ο Βάαλ είναι μια χαναανιτική θεότητα και προσκυνήθηκε από τους Λεβάντες κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού στη Δυτική Ασία. Πρόκειται για θεό των σημιτικών λαών, ανάμεσα στους οποίους Φοίνικες και Σύροι, Χαναναίοι, λαοί της Μεσοποταμίας, όπως οι Βαβυλώνιοι.

Η θεότητα Βάαλ μετατράπηκε σε ψεύτικο θεό με την ευρεία υιοθέτηση του μονοθεϊσμού και της λογοτεχνικής χλεύης του Βάαλ-Ζεβούλ/Βεελζεβούλ. Χριστιανικά λογοτεχνικά κείμενα, όπως το «Paradise Lost» του Τζον Μίλτον, εδραίωσαν τον Βάαλ ως σατανικό.

Μερικοί μελετητές υποστηρίζουν ότι υπήρχαν αρχαιολογικά στοιχεία για θυσίες παιδιών στον Βάαλ κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού. Έτσι, το κάψιμο του αγάλματος του Βάαλ χρησιμοποιήθηκε ως συμβολική αναφορά στον Τζέφρι Έπσταϊν και την αμερικανική και σιωνιστική ελίτ, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για κακοποίηση παιδιών στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MyBusinessSupport: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για διορθώσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για οικογένειες παιδιών με καρκίνο

07:12TRAVEL

Λάρισα: Το χωριό που ξεριζώθηκε και άλλαξε τόπο λόγω της πανώλης

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

«Seabed Curtain»: Το σχέδιο των 80 δισ. δολαρίων για να σωθεί «ο παγετώνας της Αποκάλυψης»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Φεβρουαρίου

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Νίκη-δήλωση ψάχνει ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

06:28WHAT THE FACT

Εκπληκτική ιατρική ανακάλυψη σε ομαδικό τάφο - Σε κρανίο η αρχαιότερη νευροχειρουργική επέμβαση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Όλα στο τραπέζι» στη σημερινή συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία της Κομισιόν - Πώς νοικιάζει τα ακίνητα που είχε πουλήσει

06:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αισιοδοξία χωρίς αυταπάτες στην κυβέρνηση μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης - Ποιοι ωφελούνται

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Αιτωλοακαρνανία για τον θάνατο 35χρονου αστυνομικού - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης - Ποιοι ωφελούνται

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

06:28WHAT THE FACT

Εκπληκτική ιατρική ανακάλυψη σε ομαδικό τάφο - Σε κρανίο η αρχαιότερη νευροχειρουργική επέμβαση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ακύλας και Πρίσκιλλα: Ποιοι είναι οι Άγιοι που γιορτάζουν αύριο - Η σχέση τους με την «Ημέρα των Ερωτευμένων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ