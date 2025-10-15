Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ξεκίνησε τον σχεδιασμό του γάμου της στο Παρίσι

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας από το ταξίδι της στο Παρίσι

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ξεκίνησε τον σχεδιασμό του γάμου της στο Παρίσι
Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αφού σε λίγο καιρό αναμένεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας για δεύτερη φορά με τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην «Πόλη του Φωτός», όπου φαίνεται πως ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον επερχόμενο γάμο της.

Σε story που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημέρωσε τους διαδιτκυακούς της φίλους για το ταξίδι της. Η ίδια δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο, όπου ποζάρει χαμογελαστή μπροστά σε έναν καθρέφτη, κρατώντας ένα κοκτέιλ στο χέρι της: «Απλώς ένα κοκτέιλ αρκετά μεγάλο ώστε να με κάνει κατά λάθος να αρχίσω να σχεδιάζω έναν γάμο στο Παρίσι».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είχαν παντρευτεί το 2015 στο Λος Άντζελες, με κουμπάρους τη Γιάννα Τερζή και τον Δημήτρη Γιαννέτο. Ο γάμος τους όμως δεν κράτησε, και οι δυο τους ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Δέκα χρόνια αργότερα, ο έρωτας φαίνεται πως αναζωπυρώθηκε και η πρόταση γάμου δεν άργησε να έρθει.

