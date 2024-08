Το εμβληματικό καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς πωλήθηκε για 630.000 δολάρια σε δημοπρασία

Το καπέλο που εμφανίζεται στην ταινία «Indiana Jones and the Temple of Doom» του 1984 αναμενόταν να πιάσει 250.000 έως 500.000 δολάρια