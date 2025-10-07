Μαρίνα Σάττι: «Νομίζω πως θέλω να κάνω ένα διάλειμμα»

«Θεωρώ πως πρέπει να πάρω τον χρόνο για να αφομοιώσω όλη αυτή την πληροφορία των δύο τελευταίων χρόνων. Όλα συνέβησαν συνεχόμενα», δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι «wiwibloggs» στο Youtube, η Μαρίνα Σάττι.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως μετά τις προγραμματισμένες της εμφανίσεις στην Αμερική, θα ήθελε να μην προχωρήσει αμέσως σε νέες εμφανίσεις και συναυλίες. Θεωρεί πως έχει ωριμάσει μέσα αυτά τα έντονα δύο χρόνια, κατά τα οποία η καριέρα της απογειώθηκε.

«Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε, δεν ξέρω πόσο είναι, δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια». Ταυτόχρονα όμως δεν επαναπαύεται καθώς δεν θεωρεί την παρουσία του κοινού δεδομένη.

«Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή της.

