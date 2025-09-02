Μαρίνα Σάττι: Ξεσήκωσε τη Μύκονο - «Όλα τα τραγούδια μου είναι "παιδιά" μου»

Η Μαρίνα Σάττι ξεσήκωσε το κοινό στη Μύκονο με μια δυναμική συναυλία στο γεμάτο στάδιο της Άνω Μεράς, στο πλαίσιο της περιοδείας της με τίτλο «ΠΟΠ».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, γνωστή για τον μοναδικό της συνδυασμό σύγχρονων και παραδοσιακών ήχων, ερμήνευσε παλιές και νέες επιτυχίες της, από το «Ζάρι», που την εκπροσώπησε στην Eurovision, μέχρι τη «Μάντισσα» και τις «Κούπες». Το κοινό τραγουδούσε μαζί της και την αποθέωνε. Η εντυπωσιακή σκηνή, η παρουσία των χορευτών και η ενέργεια της ίδιας της ερμηνεύτριας συνέθεσαν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Τη συναυλία προλόγισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μυκόνου, Σάκης Αγορογιάννης. «Όλα τα τραγούδια είναι "παιδιά" μου», είπε στο Mykonos Live TV η Μαρίνα Σάττι ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε να κάνει ντουέτο με τον Κέντρικ Λαμάρ. Πρόκειται για γνωστό Αμερικανό ράπερ και τραγουδοποιό.

*Με πληροφορίες από Mykonos Live TV

