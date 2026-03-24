Μαρίνα Σάττι: Τα νεότερα για την υγεία της και το σχόλιο για τον Akyla - «Ελπίζω να πάει καλά»

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Αντ1 μίλησε η Μαρίνα Σάττι, αναφερόμενη στα επαγγελματικά της σχέδια, τη Eurovision αλλά και στην προσωπική της καθημερινότητα.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως βρίσκεται σε δημιουργική φάση, δοκιμάζοντας νέα πράγματα, ενώ παράλληλα φροντίζει τον εαυτό της:«Πάμε για κάτι καινούριο, δοκιμάζουμε. Κάνω τα μαθήματά μου, τα μαθήματα χορού, τη γυμναστική μου και προσέχω εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι καλά στην υγεία μου»

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της υγείας, τονίζοντας: «Είμαι καλά στην υγεία μου, πρέπει να τα προσέχουμε αυτά». Σημειώνεται πως η προγραμματισμένη συναυλία της τραγουδίστριας τον Δεκέμβριο του 2025 είχε αναβληθεί λόγω προβλημάτων υγείας. Για τον λόγο αυτό, η εμφάνιση μεταφέρθηκε και αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026.

Το σχόλιο για τον Akyla και τη Eurovision

Η Μαρίνα Σάττι σχολίασε και τον Akyla, λέγοντας: «Πολύ ωραίο, ελπίζω να πάει καλά». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή Το Πρωινό, η τραγουδίστρια ενημερώθηκε από τον δημοσιογράφο πως το τραγούδι της «Ζάρι» συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα όλων των εποχών στη Eurovision. Ωστόσο, η ίδια επέλεξε να μην κάνει κάποιο σχετικό σχόλιο.

