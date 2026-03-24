Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η ευρωπαϊκή περιοδεία για τον Akyla για την Eurovision έχει ξεκινήσει και οι πρώτες εντυπώσεις είναι άκρως θετικές! Ο Έλληνας εκπρόσωπος δημιουργεί ένα δικό του κοινό, ενώ χαίρει αναγνώρισης και σεβασμού από εκπροσώπους άλλων χωρών.

Χαρακτηριστικά, ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο Όσλο, πριν από λίγα 24ώρα, στο πλαίσιο του Nordic Eurovision Party όπου τραγούδησε το «Ferto». Το εν λόγω event αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς για τους θαυμαστές της διοργάνωσης και κάθε χρόνο συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά pre-parties.

Επόμενη στάση ήταν η Φινλανδία, όπου ο Akylas συνάντησε τους εκπροσώπους της χώρας που θεωρούνται μεγάλο φαβορί. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας, ανήρτησε βίντεο με τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το κομμάτι «Liekinheitin». Οι τρεις τους χορεύουν στους ρυθμούς του «Ferto», ενώ τα σχόλια από τους followers παίρνουν φωτιά.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στα στοιχήματα. Σύμφωνα με το eurovisionworld.com, ο Akylas και το «Ferto» παραμένουν στην τέταρτη θέση.

Σταθερά πρώτη είναι η Φινλανδία, ενώ δεύτερη πλέον είναι η Γαλλία. Η μία εκ των BIG 4 (μετά την απόσυρση της Ισπανίας από τη φετινή διοργάνωση), εκπροσωπείται από τη Μονρό και το «Regarde!» κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Το κομμάτι υπόσχεται να αναδείξει τη λυρική και εκφραστική φωνή της Monroe, η οποία έχει ήδη κερδίσει την αναγνώριση στο γαλλικό κοινό μέσα από τη νίκη της στο τηλεοπτικό show «Prodiges».

Το εντυπωσιακό είναι ότι η Μονρό είναι μόλις 17 ετών, ενώ στη χώρα της θεωρείται πολλά υποσχόμενη. «Το να εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Eurovision, είναι μια τεράστια τιμή και μια ευθύνη που αποδέχομαι με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα. Αυτός ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος της ζωής μου από την παιδική μου ηλικία και τώρα, στα 17 μου, έχω πλήρη επίγνωση της εμπιστοσύνης που μου έχουν δείξει. Μπαίνω στον διαγωνισμό εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τη Γαλλία, τη χώρα που με διαμόρφωσε και με ενέπνευσε. Με το τραγούδι μου “Regarde!” θέλω να αναδείξω τον πλούτο και την ποικιλομορφία της γαλλικής μουσικής. Θέλω να προσφέρω στην Ευρώπη μια έντονη, ειλικρινή εμφάνιση με ένα παγκόσμιο μήνυμα: η αγάπη είναι αυτό που μας ενώνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τρίτη κατά σειρά έρχεται η Δανία με το «Før vi går hjem» και τον Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ. Στην πέμπτη θέση, μετά την Ελλάδα, συναντάμε την Αυστραλία με τη Ντέλτα Γκούντρεμ και το τραγούδι «Eclipse». Την έκτη θέση κρατά η Σουηδία με την εκκεντρική Φελίσια, ενώ ακολουθούν Ισραήλ, Ιταλία, Ουκρανία και η Κύπρος με την Antigone.

