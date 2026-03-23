Eurovision: Ο Akylas ποζάρει με τα μεγάλα φαβορί της Φινλανδίας

Δύο μήνες πριν την πολυσυζητημένη διοργάνωση της Eurovision και ο Akylas σαρώνει στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας την περιοδεία του σε διάφορες πόλεις.

Ο εκπρόσωπος της χώρας μας βρέθηκε στο Όσλο, πριν από λίγα 24ώρα, στο πλαίσιο του Nordic Eurovision Party όπου τραγούδησε το «Ferto». Το εν λόγω event αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς για τους θαυμαστές της διοργάνωσης και κάθε χρόνο συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά pre-parties.

Επόμενη στάση είναι η Φινλανδία, όπου ο Akylas συνάντησε τους εκπροσώπους της χώρας που θεωρούνται μεγάλο φαβορί. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας, ανήρτησε βίντεο με τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το κομμάτι «Liekinheitin».

Οι τρεις τους χορεύουν στους ρυθμούς του «Ferto», ενώ τα σχόλια από τους followers παίρνουν φωτιά.

Βρυξέλλες, Βουκουρέστι, Λονδίνο, θα είναι οι επόμενοι σταθμοί στο tour του και,

όπως φαίνεται, το πρόσημο είναι θετικό!

