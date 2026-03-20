Eurovision 2026: Ποιοι special guests θα τραγουδήσουν σε ημιτελικούς και τελικό

Οι προετοιμασίες για την 70 η διοργάνωση της Eurovision έχουν ξεκινήσει και η

διοργανώτρια Αυστρία αρχίζει να ανακοινώνει τις εκπλήξεις, που θα δούμε στους

δύο ημιτελικούς και τον τελικό.

Εδώ και λίγες ώρες, έχουν γίνει γνωστά κάποια από τα ονόματα καλλιτεχνών που

θα εμφανιστούν ως γκεστ στις τρεις βραδιές. Κυρίως πρόκειται για αγαπημένα

πρόσωπα του μουσικού θεσμού, που είχαν σχολιαστεί και κερδίσει τις καρδιές των

Eurofans.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα,

στον Α’ ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται η Ελλάδα, ο Go-Jo, ο περσινός εκπρόσωπος

της Αυστραλίας, θα ξεσηκώσει ξανά τον κόσμο.

Στον Β’ ημιτελικό, ο JJ -περσινός νικητής- θα ερμηνεύσει τα καινούργια του

τραγούδια. Ο ίδιος, βέβαια, θα ανέβει και στη σκηνή του μεγάλου τελικού.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 16 Μαΐου, οι θεατές θα μάθουν στην έναρξη ότι το

εμβληματικό χάρτινο καραβάκι -από την παράσταση του JJ στο «Wasted Love»

στη Βασιλεία- έχει κατά λάθος μείνει πίσω στην Ελβετία και πρέπει να ταξιδέψει

κατά μήκος του Ρήνου και του Δούναβη πριν τελικά φτάσει στη Βιέννη…

Στο κομμάτι της βραδιάς με τίτλο «Celebration!», οι «All stars της Eurovision» θα

ερμηνεύσουν εμβληματικά τραγούδια από την ιστορία του διαγωνισμού. Μέχρι

στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί οι Lordi, που επιστρέφουν στη σκηνή 20 χρόνια από

τη νίκη τους, η Erika Vikman, περσινή εκπρόσωπος Φινλανδίας, το συγκρότημα Il

Volo από την Ιταλία, αλλά και η διαχρονική πλέον Verka Serduchka.





