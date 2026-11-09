Κυπριακό: Συμφωνία για άνοιγμα δύο οδοφραγμάτων και νέα τριμερή συνάντηση με τον Γκουτέρες

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πριν την συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν

Snapshot Συμφωνήθηκε το άνοιγμα δύο νέων οδοφραγμάτων στην Πράσινη Γραμμή, συγκεκριμένα στα σημεία Λουρουτζίνας - Λυμπιών και Κάμπου - Καραβοστασίου, τα οποία θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα χωρίς να έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης.

Προωθούνται κοινά έργα περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και μηχανισμός ταχείας ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες, με οδηγίες προς τις αρμόδιες τεχνικές επιτροπές.

Οι διαπραγματεύσεις για τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού θα συνεχιστούν σε νέα τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Συμφωνήθηκε η ανταλλαγή αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά και η επανέναρξη του προγράμματος «Imagine» υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε θετική από τον ΟΗΕ και αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, παρά τις επιφυλάξεις για την επανέναρξη επίσημων συνομιλιών. Snapshot powered by AI

Συμφωνία για ταυτόχρονο άνοιγμα των οδοφραγμάτων Λουρουτζίνας - Λυμπιών και Κάμπου - Καραβοστασίου συμφωνήθηκε κατά τη σημερινή τριμερή συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν και την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σύμφωνα με ανακοίνωση που ανέγνωσε μετά τη συνάντηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Σήμερα λειτουργούν εννέα σημεία διέλευσης σε όλο το μήκος της νεκρής ζώνης, η οποία εκτείνεται σε 180 χιλιόμετρα και χωρίζει το κατεχόμενο τουρκοκυπριακό βόρειο τμήμα του νησιού από το ελληνοκυπριακό νότιο τμήμα, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Εκτιμάται ότι τα δύο νέα σημεία διέλευσης, θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις χιλιάδων ανθρώπων που διασχίζουν καθημερινά την Πράσινη Γραμμή.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πότε θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα σημεία διέλευσης. Ωστόσο, έχει συμφωνηθεί ότι θα ανοίξουν ταυτόχρονα.

Παράλληλα, προχωρούν κοινά έργα περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς, ο μηχανισμός ταχείας ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες και άλλα.

Όπως ανακοινώθηκε, οι συζητήσεις για τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού θα συνεχιστούν σε νέα τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στην προστατευόμενη από τον ΟΗΕ περιοχή στη Λευκωσία και διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΟΗΕ χαρακτήρισε τη συνάντηση «θετική», σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συνέχισαν τη συζήτησή τους για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να προχωρήσει η ανταλλαγή αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η επανέναρξη του προγράμματος «Imagine», υπό την αιγίδα και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό ταχείας ανταπόκρισης, οι δύο ηγέτες θα δώσουν οδηγίες στην Τεχνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Κρίσεων να προχωρήσει στη δημιουργία του.

Παράλληλα, η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά θα προχωρήσει, στο πλαίσιο των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της, στην αποκατάσταση συγκεκριμένων εκκλησιών Μαρωνιτών και ενός μοναστηριού Αρμενίων.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το άνοιγμα και άλλων οδοφραγμάτων, καθώς και άλλα συναφή εκκρεμή ζητήματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από πολύμηνες συζητήσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επίλυση του Κυπριακού.

Η προειδοποίηση της Ολγκίν και η συνάντηση των δύο ηγετών

Η προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είχε προειδοποιήσει σε πρόσφατες συνεντεύξεις της σε ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης ότι η επανέναρξη των επίσημων ειρηνευτικών συνομιλιών θα ήταν μάλλον απίθανη εάν οι δύο ηγέτες δεν κατέληγαν τουλάχιστον σε συμφωνία για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν με την Ολγκίν, εντός της νεκρής ζώνης, στα δυτικά προάστια της Λευκωσίας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της συνάντησης θα μπορούσαν να ήταν «σαφώς καλύτερα και περισσότερα», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

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