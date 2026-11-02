ΚΤΕΛ: 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά στις 3 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τα δρομολόγια

Snapshot Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ λόγω αποτυχίας διαπραγματεύσεων για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν κατοχύρωση θέσεων εργασίας, βελτίωση συνθηκών απασχόλησης και εργασιακή ασφάλεια.

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας ζητά δίκαιη ρύθμιση αμοιβών και όρων εργασίας, καθώς οι αποδοχές παραμένουν αμετάβλητες για 17 χρόνια.

Η απεργία συμπίπτει με την εκδίκαση προσφυγής της ΟΣΜΕ στο Εφετείο Αθηνών για την ακύρωση διαιτητικής απόφασης του ΟΜΕΔ.

Η άμεση πρόσληψη προσωπικού θεωρείται απαραίτητη για την αναβάθμιση του επαγγέλματος των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ. Snapshot powered by AI

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ, προκαλώντας αναστάτωση στις μετακινήσεις των επιβατών που χρησιμοποιούν τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία.

Η απόφαση για την απεργία ελήφθη μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι ζητούν συγκεκριμένες αλλαγές στην καθημερινότητα της εργασίας τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εργασιακή ασφάλεια και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), στην οποία και εκπροσωπούνται εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων των ΚΤΕΛ, δηλώνει πως η υπογραφή νέας ΣΣΕ θα πρέπει να ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας καθώς οι αποδοχές των εργαζομένων παραμένουν «παγωμένες» εδώ και 17 χρόνια, ενώ με την άμεση, όπως τονίζει, πρόσληψη προσωπικού θα σταματήσει η υποβάθμιση του επαγγέλματός τους.

«Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των ΚΤΕΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια παγιωμένη κατάσταση πρωτοφανούς εργοδοτικής ασυδοσίας, αυθαιρεσίας και αδιαλλαξίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση .

Η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία η ΟΣΜΕ ζητά την ακύρωση της υπ' αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ «λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων και δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας, την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια», σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται από την ΟΣΜΕ, «η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας ακύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Μαΐου του 2026, η οποία προέβλεπε στοιχειώδεις αυξήσεις και απέρριψε την προσφυγή μας ως δήθεν «απαράδεκτη», αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς καμία ουσιαστική μισθολογική και θεσμική κάλυψη», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι και καλούν μαζικά τους συναδέλφους τους στην πανελλαδική απεργιακή τους κινητοποίηση.

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