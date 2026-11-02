ΚΤΕΛ: 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά στις 3 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τα δρομολόγια

Χωρίς λεωφορεία αναμένεται να μείνουν οι αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, λόγω της 24ωρης απεργίας στα ΚΤΕΛ

Newsroom

ΚΤΕΛ: 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά στις 3 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τα δρομολόγια

Επιβατική κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ λόγω αποτυχίας διαπραγματεύσεων για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.
  • Οι εργαζόμενοι διεκδικούν κατοχύρωση θέσεων εργασίας, βελτίωση συνθηκών απασχόλησης και εργασιακή ασφάλεια.
  • Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας ζητά δίκαιη ρύθμιση αμοιβών και όρων εργασίας, καθώς οι αποδοχές παραμένουν αμετάβλητες για 17 χρόνια.
  • Η απεργία συμπίπτει με την εκδίκαση προσφυγής της ΟΣΜΕ στο Εφετείο Αθηνών για την ακύρωση διαιτητικής απόφασης του ΟΜΕΔ.
  • Η άμεση πρόσληψη προσωπικού θεωρείται απαραίτητη για την αναβάθμιση του επαγγέλματος των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ.
Snapshot powered by AI

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ, προκαλώντας αναστάτωση στις μετακινήσεις των επιβατών που χρησιμοποιούν τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία.

Η απόφαση για την απεργία ελήφθη μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι ζητούν συγκεκριμένες αλλαγές στην καθημερινότητα της εργασίας τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εργασιακή ασφάλεια και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), στην οποία και εκπροσωπούνται εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων των ΚΤΕΛ, δηλώνει πως η υπογραφή νέας ΣΣΕ θα πρέπει να ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας καθώς οι αποδοχές των εργαζομένων παραμένουν «παγωμένες» εδώ και 17 χρόνια, ενώ με την άμεση, όπως τονίζει, πρόσληψη προσωπικού θα σταματήσει η υποβάθμιση του επαγγέλματός τους.

«Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των ΚΤΕΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια παγιωμένη κατάσταση πρωτοφανούς εργοδοτικής ασυδοσίας, αυθαιρεσίας και αδιαλλαξίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση .

Η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία η ΟΣΜΕ ζητά την ακύρωση της υπ' αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ «λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων και δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας, την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια», σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται από την ΟΣΜΕ, «η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας ακύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Μαΐου του 2026, η οποία προέβλεπε στοιχειώδεις αυξήσεις και απέρριψε την προσφυγή μας ως δήθεν «απαράδεκτη», αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς καμία ουσιαστική μισθολογική και θεσμική κάλυψη», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι και καλούν μαζικά τους συναδέλφους τους στην πανελλαδική απεργιακή τους κινητοποίηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλοπή... κλεμμένου αυτοκινήτου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας

16:22ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ: 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά στις 3 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τα δρομολόγια

16:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πόνος ενός παιδιού δεν είναι εμπόρευμα»: Η Ομοσπονδία Καρκίνου αποδοκιμάζει την «Παιδική Χαρά» - «Κάθε ασθενής μπορεί να απευθύνεται στην ΕΛΛΟΚ»

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους 12 βουλευτές η ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ με τη Ζωή Αναστασόπουλου – Ανεξαρτητοποιείται ο Βαρεμένος

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 4 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από ΙΧ σε διάβαση που είχε πλημμυρίσει 

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση χάκερς σε σούπερ μάρκετ ανά την Ευρώπη: Έφτασε στους 50 °C η θερμοκρασία στους καταψύκτες, αλλοιώθηκαν τόνοι τροφίμων, ζημιές αρκετών εκατ.

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Νέες συγκλονιστικές καταθέσεις επιζώντων - «Την ώρα που εκσφενδονίζομαι μαυρίζουν όλα»

15:48ΚΑΙΡΟΣ

BBC για τις πλημμύρες στη Ρόδο από την κακοκαιρία Agneta: Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες

15:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως στο Newsbomb για Pizza Fan: Πληρώνονται οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται η συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου Ρόδου λόγω της κακοκαιρίας

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση της WizzAir προς τη Σόφια άλλαξε πορεία έπειτα από απειλή για βόμβα

15:26ANNOUNCEMENTS

Οι Glenn Miller Orchestra για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με το «Swinging Christmas»!

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση δολοφονίας του Παζολίνι 51 χρόνια μετά

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστική απάτη: Παρίσταναν του τραπεζικούς υπαλλήλους και έπεισαν ηλικιωμένους πως θα… λήξουν τα χαρτονομίσματα – Απέσπασαν €15.000

15:20ΥΓΕΙΑ

Επίμονος βήχας: Πώς αντιμετωπίζεται και πότε είναι σημάδι κινδύνου

15:10ANNOUNCEMENTS

Vikos Φalcons: Μια ιστορική νίκη για την ομάδα και τα Ιωάννινα

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Όταν τρώμε σέλινο καίμε όντως περισσότερες θερμίδες απ’ όσες περιέχει; Η επιστήμη δίνει την απάντηση

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Πήγε τραυματισμένος στην Αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία- Οι κάμερες αποκάλυψαν την αλήθεια

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Βραβευμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση χάκερς σε σούπερ μάρκετ ανά την Ευρώπη: Έφτασε στους 50 °C η θερμοκρασία στους καταψύκτες, αλλοιώθηκαν τόνοι τροφίμων, ζημιές αρκετών εκατ.

14:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επτά φορές ισόβια σε μητέρα που άφησε τον σύζυγό της να κακοποιεί σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της - Γέννησε το παιδί του πατριού της

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Κυρίαρχος ο Μάνεσης - Ποιες εκπομπές έκαναν μονοψήφια στην πρωινή ζώνη

14:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet – Πώς θα τα εκτυπώσετε

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση της WizzAir προς τη Σόφια άλλαξε πορεία έπειτα από απειλή για βόμβα

14:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος - Έως και τριπλάσια η χρέωση σε σχέση με τα σταθερά

13:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με ΜΚΟ: « Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε λίγο» - Νέοι διάλογοι του Φιρινίδη με τη σύντροφό του

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

13:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι σε «κόκκινο» στην επικινδυνότητα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Τουλάχιστον 11 συλλήψεις για συμμετοχή σε κύκλωμα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

15:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως στο Newsbomb για Pizza Fan: Πληρώνονται οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Πήγε τραυματισμένος στην Αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία- Οι κάμερες αποκάλυψαν την αλήθεια

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 4 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από ΙΧ σε διάβαση που είχε πλημμυρίσει 

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστική απάτη: Παρίσταναν του τραπεζικούς υπαλλήλους και έπεισαν ηλικιωμένους πως θα… λήξουν τα χαρτονομίσματα – Απέσπασαν €15.000

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για τις επόμενες 48 ώρες - Οι επικίνδυνες περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ