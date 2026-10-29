Απεργία: Ακινητοποιημένα την Παρασκευή (30/10) τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος

H Hellenic Train, αναφέρει πως τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν τον θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης, διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και προκαλούν σοβαρή αναστάτωση και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Απεργία: Ακινητοποιημένα την Παρασκευή (30/10) τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Παρασκευή θα είναι ακινητοποιημένα τα τρένα και ο προαστιακός λόγω 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) σε υποστήριξη του Σωματείου ΠΕΠΕ.
  • Η Hellenic Train χαρακτηρίζει παράνομη την απεργία μετά από δικαστική απόφαση που απαγόρευσε κινητοποιήσεις με τα ίδια αιτήματα και κατηγορεί τα σωματεία για διατάραξη της σιδηροδρομικής λειτουργίας και ταλαιπωρία των επιβατών.
  • Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) αναφέρει ότι η ασφάλεια της σιδηροδρομικής λειτουργίας δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση και καταγγέλλει την Hellenic Train για άρνηση διαλόγου και επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.
  • Η ΠΟΣ επισημαίνει υποστελέχωση, ελλείψεις προσωπικού και ανάγκες συντήρησης, ζητώντας άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και τη διοίκηση της εταιρείας.
  • Οι απεργιακές κινητοποιήσεις προκαλούν σοβαρή αναστάτωση στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.
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Ακινητοποιημένα θα είναι αύριο Παρασκευή τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος, μετά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) στηρίζοντας το Σωματείο - Μέλος της, «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης», που ενώ είχε εξαγγείλει απεργία κρίθηκε παράνομη μετά την προσφυγή της Hellenic Train στα δικαστήρια.

Στα αιτήματα της Πανελλήνιας Ενωσης Προσωπικού Ελξης (ΠΕΠΕ) που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς συμπεριλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας, την κατάσταση του τροχαίου υλικού, τις ελλείψεις προσωπικού και τη διαχείριση των εργαζομένων.

Hellenic Train: Τέτοιες πρακτικές διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών

Από την πλευρά της, η Hellenic Train με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η νέα απεργία της ΠΟΣ προσκρούει σε δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη προηγούμενη κινητοποίηση, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέα αντιπαράθεση για τη νομιμότητα των απεργιακών ενεργειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την απεργία, λόγω μη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών που αφορούν τη στελέχωση ασφαλείας και τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι «η δικαστική απόφαση απαγόρευσε ρητά την πραγματοποίηση μελλοντικής απεργίας με το ίδιο αντικείμενο, χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση που προανήγγειλε η Ομοσπονδία ως προσπάθεια παράκαμψης της δικαστικής απόφασης που προκαλεί διαταραχή στη σιδηροδρομική λειτουργία και ταλαιπωρία των επιβατών».

Παράλληλα, η Hellenic Train, αναφέρει πως τέτοιες πρακτικές πέραν του ζητήματος της νομιμότητάς τους, υπονομεύουν τον θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης, διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και προκαλούν σοβαρή αναστάτωση και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, το οποίο καλείται, για ακόμη μία φορά, να υποστεί τις συνέπειες συνδικαλιστικών ενεργειών που δεν ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις .

«Αφήνουμε δε στην κρίση του επιβατικού κοινού τις συγκεκριμένες συνδικαλιστικές πρακτικές, οι οποίες αποκαλύπτουν την πραγματική στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι στους επιβάτες. Η επιλογή της εκ νέου προκήρυξης απεργίας, παρά την προηγηθείσα δικαστική απόφαση, καταδεικνύει ότι η ταλαιπωρία των επιβατών αντιμετωπίζεται ως αποδεκτή συνέπεια της συνδικαλιστικής τους τακτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

ΠΕΠΕ: Η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση

Σε απάντηση η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Ελξης (ΠΕΠΕ) με ανακοίνωση της τονίζει πως η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση υπογραμμίζοντας πως η Hellenic Train αρνείται τον ουσιαστικό διάλογο εδώ και 17 μήνες.

Συγκεκριμένα, οι μηχανοδηγοί θέτουν ζητήματα που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια της σιδηροδρομικής λειτουργίας, αναφερόμενοι - μεταξύ άλλων- στην κατάσταση του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, στην εποπτεία των μηχανοδηγών, στην εκπαίδευση και στην εφαρμογή των κανόνων εργασίας, αλλά και στις «20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών, που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον».

Κατηγορεί την εταιρεία ότι η πολιτική που ακολουθεί «όχι μόνο δεν φαίνεται να περιορίζει τα σιδηροδρομικά συμβάντα, αλλά, αντίθετα, αυτά πολλαπλασιάζονται» και μάλιστα σε ένα δίκτυο που υπολειτουργεί, καθώς εκτελείται περίπου το 60% της κανονικής σιδηροδρομικής δραστηριότητας, λόγω των έργων εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας. «Αντί η Διοίκηση να προβληματιστεί και να αναζητήσει τις πραγματικές αιτίες, επιλέγει την τιμωρία των εργαζομένων και την αποφυγή κάθε ουσιαστικής συζήτησης», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Και συνεχίζει «Τα τελευταία τρία χρόνια, συνεχίζει η η εταιρεία σχεδόν ποτέ δεν ανταποκρίνεται σε αντίστοιχες προσκλήσεις, ενώ η επικοινωνία της με το Σωματείο μας πραγματοποιείται, σε πολλές περιπτώσεις, μέσω ανταλλαγής εξωδίκων. Αντί για διάλογο, εξώδικα. Αντί για λύσεις, πειθαρχικές ποινές. Αντί για ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας, δικαστικές προσφυγές».

ΠΟΣ: Άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και τη διοίκηση της εταιρείας

Τέλος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών από την πλευρά της, ως δευτεροβάθμιο σωματείο ανακοίνωσε την αυριανή 24ωρη απεργία, δηλώνοντας ότι στηρίζει την ΠΕΠΕ, ύστερα από την κήρυξη της δικής της κινητοποίησης ως παράνομης.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, καθώς και από αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού.

Τονίζει πως η υγεία και η ασφάλεια εργαζομένων και επιβατικού κοινού αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς επαρκή στελέχωση, συνεχή εκπαίδευση, σύγχρονες υποδομές.

Τέλος, ζητά άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών παρουσία και της διοίκησης της εταιρείας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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