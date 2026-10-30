Πειραιάς: Μαζική συγκέντρωση στην απεργία λιμενεργατών με αντιπολεμικά συνθήματα

Snapshot Οι λιμενεργάτες πραγματοποιούν 24ωρη απεργία στις 30/10 με μαζική συγκέντρωση στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Η κινητοποίηση υποστηρίζεται από εργαζόμενους, σωματεία, μαθητές και φοιτητές με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και αντιπολεμικά συνθήματα.

Ναυτεργατικά σωματεία έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία στα κύρια λιμάνια της χώρας, προκαλώντας αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η συγκέντρωση στο Πειραιά συνεχίζεται με μαζική πορεία στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου. Snapshot powered by AI

Μαζική συγκέντρωση διοργανώθηκε σήμερα στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, ύστερα από κάλεσμα των σωματείων λιμενεργατών, στα πλαίσια της σημερινής απεργίας κατά τη Διεθνή Ημέρα Δράσης.

Εργαζόμενοι, σωματεία, αλλά και μαθητές και φοιτητές, στήριξαν τη σημερινή κινητοποίηση διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών εργασίας, ενώ έντονα ήταν και τα συνθήματα κατά του πολέμου.

Την ίδια ώρα, 24ωρη απεργία έχουν κηρύξει τα ναυτεργατικά σωματεία, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Η κινητοποίηση αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Τη συγκέντρωση ακολουθεί μαζική πορεία των φορέων στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου.

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