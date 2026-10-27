Εκτός Eurovision η Ολλανδία - Είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή της αλλά τελικά αποσύρεται

Snapshot Αν και αρχικά η Ολλανδία είχε ανακοινώσει ότι θα επιστρέψει στην Eurovision 2027, τελικά αποσύρεται λόγω αντιδράσεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η NPO, που επιβλέπει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ολλανδία, δήλωσε ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις και ο διχασμός οδήγησαν στην απόφαση αποχώρησης.

Η πρόεδρος της NPO ανέφερε ότι δεν βρέθηκε η κατάλληλη μορφή για την επιστροφή της χώρας στον διαγωνισμό αυτή τη στιγμή.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε λύπη για την απουσία της Ολλανδίας, αλλά τόνισε την κατανόηση και τον σεβασμό προς την απόφασή της. Snapshot powered by AI

Στη διοργάνωση της Eurovision το 2026, η Ολλανδία είχε αποσυρθεί λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Ωστόσο, ένα μήνα πριν, είχε ανακοινωθεί ότι θα επιστρέψει στο μεγάλο μουσικό πάρτι το 2027. Σήμερα, ο φορέας ξεκαθάρισε ότι τελικά η Ολλανδία δεν θα βρίσκεται στη Eurovision στη Βουλγαρία.

Αν και το δίκτυο Avrotros είχε αρνηθεί να συμμετάσχει, η NPO (που επιβλέπει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση στη χώρα) είχε δεσμευτεί τον περασμένο μήνα ότι η Ολλανδία θα επέστρεφε στον διαγωνισμό. Ωστόσο, ο διευθυντής μέσων της NPO, Γιούρε Μπόσμαν, δήλωσε την Τρίτη ότι «η συμμετοχή του Ισραήλ προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στην κοινωνία, πυροδοτώντας συζητήσεις και διχασμό».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της NPO, Τζετ ντε Ράνιτζ, ανέφερε: «Στις συζητήσεις μας θεωρήσαμε αρχικά ότι υπήρχε επαρκής στήριξη για την επιστροφή μας. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να βρούμε την κατάλληλη μορφή γι’ αυτό. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι ακόμη νωρίς για να συμμετάσχουμε στη Eurovision του 2027. Λόγω των ευαισθησιών γύρω από τα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω προς το παρόν».

Ο διευθυντής του διαγωνισμού της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απουσία της Ολλανδίας, τονίζοντας ωστόσο: «Κατανοούμε την απόφασή τους και σεβόμαστε τη συλλογική ένταση των συναισθημάτων που κρύβεται πίσω από αυτήν».

Ο Γκριν πρόσθεσε ότι οι διοργανωτές αναγνωρίζουν τις αποκλίνουσες απόψεις εντός και μεταξύ των χωρών: «Δεν παραβλέπουμε καμία από αυτές τις οπτικές. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι η Eurovision έχει σημασία σε έναν διχασμένο κόσμο. Είναι από τις λίγες στιγμές κάθε χρόνο που άνθρωποι από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν ενώνονται γύρω από τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Ασπαζόμαστε αυτό το πνεύμα ενότητας και είμαστε αφοσιωμένοι στο να το προστατεύσουμε».

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