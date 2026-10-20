Eurovision 2027: Επιστροφές, αποχωρήσεις και αλλαγές – Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Snapshot Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στις 11, 13 και 15 Μαΐου, με τη Βουλγαρία και τις χώρες Big 4 να προκρίνονται απευθείας στον τελικό.

Η Ολλανδία και η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφουν στον διαγωνισμό, ενώ η Ιρλανδία και πιθανώς η Ισλανδία θα απέχουν λόγω πολιτικών λόγων.

Η Τσεχία αποχωρεί από τη Eurovision 2027 λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό και υψηλού κόστους παραγωγής.

Ο Καναδάς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2027, με τον επίσημο ραδιοτηλεοπτικό φορέα να ανακοινώνει σύντομα τους φιναλίστ.

Από το 2027, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, και η διοργάνωση μπορεί να μεταφερθεί εκτός της νικήτριας χώρας σε περιπτώσεις γεωπολιτικής αστάθειας. Snapshot powered by AI

Για τους λάτρεις της μουσικής, αλλά και για όσους παρακολουθούν στενά τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, η Eurovision τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ξεπερνώντας τα όρια ενός απλού μουσικού διαγωνισμού. Η 71η διοργάνωση, που έχει προγραμματιστεί για τις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027, με επίκεντρο το Μπουργκάς της Βουλγαρίας, βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο, προκαλώντας συζητήσεις.

Η Βουλγαρία, ως νικήτρια χώρα της προηγούμενης χρονιάς, και οι Big 4 πλέον (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία) εξασφαλίζουν μια απευθείας θέση στον τελικό. Οι υπόλοιπες χώρες θα συμμετέχουν στους ημιτελικούς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Ολλανδία και η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφουν στη μεγάλη γιορτή της μουσικής. Η Ολλανδία, ακυρώνοντας τον μποϊκοτάζ που είχε πέρυσι προαναγγείλει λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, κάνει come back.

Αντίθετα, πιστή στη στάση της, παραμένει η Ιρλανδία που δεν θα βρεθεί στον θεσμό. Όπως ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, η χώρα δεν θα βρίσκεται στη Eurovision 2027 επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Γάζα. Η Ιρλανδία ήταν μια από τις πέντε χώρες που δεν έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση του 2026 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Το RTE νιώθει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δεδομένης της φρικτής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσο πολλών αμάχων», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε ανακοίνωση.

Η Ισλανδία, όπως φαίνεται, χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί, θα παραμείνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκτός διαγωνισμού. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ισλανδικής δημόσιας τηλεόρασης RÚV, έξι από τα εννέα μέλη του Συμβουλίου δήλωσαν υπέρ της συνέχισης του μποϊκοτάζ αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ. Η Σλοβενία και η Ισπανία δεν έχουν επιβεβαιώσει τη μη-συμμετοχή τους ακόμα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι δήλωσαν «απούσες» λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ.

Όσον αφορά την Τσεχία; Γνωστοποίησε την αποχώρησή της από τον διαγωνισμό. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση Česká televize (ČT) ξεκαθάρισε ότι αποχωρεί λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό και του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Η περίπτωση του Καναδά

Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2027, ενώ ο επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ετοιμάζεται να ανακοινώσει, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, τους φιναλίστ που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας.

Τι συμβαίνει με την Ελλάδα και τον εθνικό τελικό

Η ΕΡΤ έχει ανακοινώσει ότι και φέτος η επιλογή εκπροσώπου για τη διοργάνωση της Eurovision θα γίνει μέσα από το Sing for Greece. Με νέα ανακοίνωση, την περασμένη Παρασκευή, γνωστοποίησε ότι ο εθνικός τελικός και οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, συνολικά έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς, από τα οποία τα 12 θα προκριθούν στον τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών, δίνοντας στον/στην ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Eurovision.

Eurovision 2027: Σαρωτικές αλλαγές στη διοργάνωση

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση θεσπίζει νέους κανόνες και εφαρμόζει σημαντικές αλλαγές, που αφορούν στην ασφάλεια, τις ζωντανές ερμηνείες και την ηλικία των συμμετεχόντων. Από το 2027, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της νικήτριας χώρας δεν θα θεωρείται αυτομάτως κατάλληλος να φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision, εφόσον στην περιοχή υπάρχει ένοπλη σύγκρουση, ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση. Η EBU μπορεί να ζητήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση. Εάν κριθεί, μάλιστα, ότι δεν μπορεί να γίνει η επόμενη Eurovision στη νικήτρια χώρα, τότε θα ορίζει έναν εναλλακτικό διοργανωτή.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων. Από τη Eurovision 2027, όλοι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια την ημέρα της πρώτης πρόβας τους. Μέχρι σήμερα, το κατώτατο όριο ηλικίας ήταν τα 16 έτη.

Όσον αφορά τους κανονισμούς που αφορούν στα ζωντανά φωνητικά και τα προηχογραφημένα στοιχεία; Η βασική αρχή παραμένει ίδια: ο βασικός τραγουδιστής ή οι βασικοί τραγουδιστές πρέπει να ερμηνεύουν ζωντανά την κύρια μελωδία του τραγουδιού. Τα προηχογραφημένα στοιχεία εξακολουθούν να επιτρέπονται, ωστόσο η EBU ξεκαθαρίζει ότι η κύρια μελωδία πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από όσους βρίσκονται στη σκηνή.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, εξήγησε ότι οι αλλαγές προέκυψαν από τις παρατηρήσεις των μελών της EBU και έχουν ως στόχο να κάνουν τους κανόνες πιο ξεκάθαρους, να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες και να διατηρήσουν έναν ασφαλή και φιλόξενο διαγωνισμό.

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