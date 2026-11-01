Eurovision 2027: Ελλάδα και Κύπρος σε αναζήτηση εκπροσώπου – Τα πρώτα ονόματα που ακούγονται

Ολοκληρώνεται σήμερα η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Sing forGreece 2027

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2027: Ελλάδα και Κύπρος σε αναζήτηση εκπροσώπου – Τα πρώτα ονόματα που ακούγονται
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  • Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027 λήγει σήμερα, 1η Νοεμβρίου, στις 23:59.
  • Η Ελλάδα έχει προγραμματίσει δύο ημιτελικούς για τις 9 και 11 Φεβρουαρίου και τον μεγάλο τελικό στις 13 Φεβρουαρίου 2027.
  • Μεταξύ των υποψήφιων για την ελληνική εκπροσώπηση είναι η Τάνια Μπρεάζου και η Μαλού Κυριακοπούλου, καθώς και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες.
  • Η Κύπρος εξετάζει υποψηφιότητες όπως της Ζόζεφιν, της Evangelia και του Αναστάσιου Ράμμου για τη Eurovision 2027.
  • Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με ολλανδική και ιρλανδική αποχή λόγω του Ισραήλ.
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Το βλέμμα των Eurofans έχει αρχίσει ήδη να στρέφεται στη Eurovision 2027, που θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Το ζήτημα τωνσυμμετοχών απασχολεί, καθώς η Ολλανδία και η Ιρλανδία έχουν ήδηανακοινώσει ότι θα απέχουν, μποϊκοτάροντας τη διοργάνωση λόγω τουΙσραήλ.

Ωστόσο, οι χώρες που έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους έχουν ήδηξεκινήσει να αναζητούν το πρόσωπο που θα τις εκπροσωπήσει. Έτσι, η Ελλάδα έχει ανακοινώσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του εγχώριου τελικούκαι των ημιτελικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, έως και είκοσιφιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώνταςτην πρόκριση στον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027 πλησιάζει στο τέλος της, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριομέχρι σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, και ώρα 23:59, για να καταθέσουν τιςσυμμετοχές τους.

https://www.instagram.com/p/DXM2fVZjTT5/

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που φέρονται να ενδιαφέρονται για την ελληνικήεκπροσώπηση βρίσκεται η Τάνια Μπρεάζου. Σύμφωνα με το Eurovisionfun,αλλά και όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Studio στις 3», η τραγουδίστριαφέρεται να είναι υποψήφια για το Sing for Greece 2027. Ένα ακόμη όνομαπου έχει αρχίσει να ακούγεται είναι αυτό της Μαλού Κυριακοπούλου.

Παράλληλα, στη λίστα με τα ονόματα που φέρονται να έχουν καταθέσειπρόταση για τον ελληνικό εθνικό τελικό βρίσκονται επίσης οι THEO &Synaesthema, Δημήτρης Γερογιάννης, Γιάννης Σουριάς Γιατράς, ΔημήτρηςΚόψης, Stylianos, Vox Acapella, Αλεξάνδρα Κόνιακ, Bloom, Eva Som, FeyKross, Μάνος Βασιλάκης, aBosS, Vasilis Plytarias, Billy Rize, Dezy Dero, Zaraggas, Mike Vasileiadis, Vasilis Anis, Σταύρος Κρητικός, Vemily, Nyther Silence, Μαρία Τσιάγια, Αλέξανδρος Τζοβάνι, SAINT KD, Jimmy Sion,Ayaz, Evanster, Σπύρος Καίσαρης, Μιχάλης Καραγκούνης, Χριστιάνα Σιόκα, Dimmy Rizou και Joanne.

https://www.instagram.com/p/Dee67O1CHxf/

Όσον αφορά την Κύπρο, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματατραγουδιστών που φέρονται να ενδιαφέρονται για την εκπροσώπηση της χώραςστη Eurovision 2027. Η Ζόζεφιν ενδέχεται να βρίσκεται φέτος πιο κοντάαπό ποτέ στη διεκδίκηση της κυπριακής εκπροσώπησης. Την ίδια στιγμή, το Eurovisionfun αναφέρει πως η Evangelia εξετάζει για ακόμη μία χρονιά τοενδεχόμενο συμμετοχής στον διαγωνισμό, αυτή τη φορά εκπροσωπώντας τηνΚύπρο. Στα ονόματα που έχουν αρχίσει να απασχολούν τη σχετική συζήτησηπροστίθεται και εκείνο του Αναστάσιου Ράμμου.

Για το νησί της Αφροδίτης, πάντως, οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα,καθώς οι διαδικασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και το ενδιαφέρον για τηνκυπριακή εκπροσώπηση μεγαλώνει!

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