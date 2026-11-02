Eurovision 2027: Η Τάνια Μπρεάζου βάζει πλώρη για το Sing for Greece

Snapshot Η Τάνια Μπρεάζου κατέθεσε πρόταση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027 μέσω του Sing for Greece.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον ελληνικό εθνικό τελικό ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Περίπου είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς στις 9 και 11 Φεβρουαρίου για τη συμμετοχή τους στον τελικό της 13ης Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στη λίστα υποψηφίων περιλαμβάνονται πολλοί καλλιτέχνες, όπως οι Μαλού, THEO & Synaesthema, Δημήτρης Γερογιάννης, Stylianos, και άλλοι. Snapshot powered by AI

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027 και την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision.

Η Τάνια Μπρεάζου, ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί ήδη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αποκαλύπτοντας: «Έχω καταθέσει τραγούδι για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι, είναι έκπληξη, αλλά είναι μέσα από την καρδιά μου».

Στη λίστα με τους καλλιτέχνες που φέρονται να έχουν καταθέσει πρόταση για τον ελληνικό εθνικό τελικό βρίσκονται επίσης οι Μαλού, THEO & Synaesthema, Δημήτρης Γερογιάννης, Δημήτρης Κόψης, Stylianos, Vox Acapella, Αλεξάνδρα Κόνιακ, Bloom, Eva Som, FeyKross, Μάνος Βασιλάκης, aBosS, Vasilis Plytarias, Billy Rize, Dezy Dero, Zaraggas, Mike Vasileiadis, Vasilis Anis, Σταύρος Κρητικός, Vemily, Nyther Silence, Μαρία Τσιάγια, Αλέξανδρος Τζοβάνι, SAINT KD, Jimmy Sion, Ayaz, Evanster, Σπύρος Καίσαρης, Μιχάλης Καραγκούνης, Χριστιάνα Σιόκα, Dimmy Rizou και Joanne.

Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

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