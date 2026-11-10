Νίκος Καρβέλας: Λέει...«καλημέρα» μετά την κόντρα με την Άννα Βίσση - Το νέο ρεμπέτικο τραγούδι του

Ο δημιουργός επιστρέφει δισκογραφικά με ένα κομμάτι διαφορετικό από όσα έχει συνηθίσει

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Νίκος Καρβέλας: Λέει...«καλημέρα» μετά την κόντρα με την Άννα Βίσση - Το νέο ρεμπέτικο τραγούδι του
LIFESTYLE
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  • Ο Νίκος Καρβέλας επέστρεψε δισκογραφικά με το ρεμπέτικο τραγούδι «Καλημέρα», διαφορετικό από το συνηθισμένο του ύφος.
  • Το νέο κομμάτι κυκλοφορεί από την NK Music και αποτελεί προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ του Καρβέλα.
  • Η κυκλοφορία έρχεται μετά τη δημόσια διαμάχη του Καρβέλα με την Άννα Βίσση, που παραμένει θέμα ενδιαφέροντος.
  • Η Άννα Βίσση βρίσκεται στο στούντιο ηχογράφησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ετοιμάζει νέο τραγούδι, χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες.
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Με ένα νέο τραγούδι, με τίτλο «Καλημέρα», επιστρέφει δισκογραφικά ο Νίκος Καρβέλας, λίγους μήνες μετά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσε η διαμάχη του με την Άννα Βίσση.

Ο γνωστός συνθέτης και τραγουδοποιός παρουσιάζει ένα κομμάτι με ρεμπέτικο ήχο, αρκετά διαφορετικό από αυτούς με τους οποίους τον έχουμε συνηθίσει. Το «Καλημέρα» κυκλοφορεί από την NK Music, μέλος του Panik Entertainment Group, και αποτελεί τον προπομπό του νέου άλμπουμ που ετοιμάζει.

https://www.instagram.com/reel/DfjrV3WgaJb/

Ο Νίκος Καρβέλας επιλέγει αυτή τη φορά να κινηθεί σε διαφορετικά ηχητικά μονοπάτια, παρουσιάζοντας μια νέα πλευρά της δημιουργικής του ταυτότητας.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τις μουσικές κινήσεις τόσο του Νίκου Καρβέλα όσο και της Άννας Βίσση παραμένει έντονο, μετά την πρόσφατη μεταξύ τους κόντρα. Μάλιστα, η δημοφιλής τραγουδίστρια έδωσε τη δική της μουσική είδηση, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται στο στούντιο ηχογράφησης.

Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφίες από τη διαδικασία της ηχογράφησης, στις οποίες πρόσθεσε την ένδειξη «Rec», ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα «After hours». Η δημοσίευση προκάλεσε την περιέργεια των θαυμαστών της, που αναρωτιούνται αν ετοιμάζει ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι και ποιοι θα υπογράφουν τη μουσική και τους στίχους του.

Άννα Βίσση

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