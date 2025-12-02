Δήμητρα Ματσούκα: Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή - Ένοχη για τρία αδικήματα

Ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την ενοχή της για όλες τις αποδιδόμενες πράξεις

Δήμητρα Ματσούκα: Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή - Ένοχη για τρία αδικήματα

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη σε μπλόκο της Τροχαίας στη Βουλιαγμένη. 

Σε οκτώ μήνες φυλάκιση, με αναστολή τριών ετών, καταδικάστηκε η Δήμητρα Ματσούκα από το Β’ Αυτόφωρο Μονομελές, το οποίο την έκρινε ένοχη για τρία αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση με δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η γνωστή ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της. Ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την ενοχή της για όλες τις αποδιδόμενες πράξεις, αναφέροντας ότι πέρα από την κατάσταση «ήπιας μέθης» στην οποία βρισκόταν, κινήθηκε και με ταχύτητα τουλάχιστον 40 χλμ./ώρα πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος Αλέξης Στεφανάκης υποστήριξε ότι οι παραβάσεις της Ματσούκα έχουν διοικητικό χαρακτήρα και ότι τα πρόστιμα έχουν ήδη εξοφληθεί. Τόνισε πως δεν υπήρξε κανένα περιστατικό επικίνδυνης συμπεριφοράς, ούτε καταγράφηκε κόντρες ή θέσεις σε κίνδυνο, ενώ η εντολέας του είχε ήδη δρομολογήσει την επαναφορά της άδειας οδήγησής της.

