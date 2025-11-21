Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι περήφανη, αλλά δεν προκάλεσα και κάποια βλάβη»

Η Δήμητρα Ματσούκα έκανε τις πρώτες δηλώσεις της, αφότου αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σύλληψη και κράτηση το βράδυ της Τετάρτης (19/11) για υπερβολική ταχύτητα, κατά τη διάρκεια ελέγχου όπου διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί για άλλη παράβαση και συγκεκριμένα για παράνομη στάθμευση.

Η δίκη στο Αυτόφωρο πήρε αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου, προκειμένου να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις.

Η Δήμητρα Ματσούκα επέστρεψε κανονικά στο θέατρο και μάλιστα, έκανε λόγο για ένα λάθος χωρίς διάσταση εγκλήματος: «Δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη για την ανεπάρκειά μου σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι μη αναστρέψιμο, δεν προκάλεσα κάποια βλάβη», υποστήριξε.

«Ήταν μία αστοχία, μέχρι εκεί. Θα δώσω τα ντοκουμέντα ότι πλήρωσα την κλήση την επόμενη της αφαίρεσης των πινακίδων κ.λπ. Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, που είναι 50 χιλιόμετρα. Επίσης, πολλοί δεν ξέρουμε ότι τα δύο ποτά ξεπερνούν το όριο του αλκοτέστ. Δεν πρέπει να πίνουμε πάνω από ένα ποτό και να οδηγούμε», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη στάθμευση που είχε οδηγήσει στην αφαίρεση των πινακίδων της, είπε πως «τα τελευταία χρόνια μένω στο Παγκράτι, όπου δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις για τους κατοίκους. Άφησα δύο φορές το αμάξι σε θέση κατοίκου άλλης περιοχής και μου πήραν τις πινακίδες, καλά έκαναν».

Τέλος, παραδέχτηκε πως η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για αυτήν. «Πέρασα στιγμές που δεν ήταν ευχάριστες, το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και στο εξής, θα κυκλοφορώ με ταξί», τόνισε.

Διαβάστε επίσης